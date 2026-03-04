«Базис» создаёт собственный протокол передачи данных для удалённой работы

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, разрабатывает собственный протокол для доступа к виртуальным рабочим местам — Basis Connect. Протокол станет частью VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3 и обеспечит её пользователям качественную передачу изображения и быстрый отклик даже на медленных каналах связи. Первая версия Basis Connect будет доступна заказчикам для тестирования уже в I квартале этого года.

Протокол передачи данных является важной частью инфраструктуры виртуальных рабочих столов, он должен обеспечивать быстрый отклик на действия пользователя, поддерживать периферийные устройства, передавать большие объёмы информации, не допускать потери качества аудио- и видеопотоков. От перечисленного зависит, сможет ли сотрудник комфортно взаимодействовать с ресурсоёмкими приложениями (графическими и видеоредакторами, инструментами 2D- и 3D-проектирования), использовать внешние и сетевые устройства, принимать участие в видеоконференциях.

Вместе с ростом популярности VDI, растут и требования к продуктам, в том числе к качеству и скорости обмена данными между клиентом и сервером. Подключение сторонних протоколов создаёт ряд дополнительных сложностей при внедрении VDI-платформы: для использования проприетарных решений необходимо приобретать соответствующие лицензии, а протоколы с открытым исходным кодом требуют доработки под требования заказчика и сложны в поддержке. Наличие качественного собственного протокола, который является частью VDI-платформы и не требует дополнительного лицензирования, позволяет провести внедрение быстрее и с меньшим количеством сложностей.

При разработке Basis Connect компания ориентируется на задачи, которые необходимо решать заказчикам, и требования, которые они предъявляют к присутствующим на рынке протоколам. В первой публичной версии Basis Connect будет реализована передача изображения, звука и содержимого буфера обмена (текст, файлы, папки, картинки), а также поддержка клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров и других периферийных устройств, в том числе USB-токенов для использования сертификатов внутри виртуального рабочего места. В качестве серверной и клиентской ОС для работы с протоколом можно будет использовать популярные российские ОС: АLT Linux 10, Astra Linux 1.8, «РЕД ОС 8».

По мере дальнейшего развития Basis Connect будут реализованы гибкие настройки самого протокола — например, в части разграничения прав пользователей — и ряд других возможностей. При этом «Базис» не будет отказываться от поддержки сторонних протоколов, поскольку это одно из преимуществ платформы Basis Workplace, востребованное у заказчиков.

«Требования к отечественным VDI-решениям постоянно растут, и мы должны отвечать на вызовы рынка, быть гибкими и функциональными. Поэтому создание собственного протокола — важный шаг в развитии решения Basis Workplace. Мы даём заказчикам возможность использовать качественное совместимое решение без необходимости приобретать лицензии на проприетарные протоколы или дорабатывать протоколы с открытым исходным кодом. Создание Basis Connect потребовало значительных ресурсов, однако успешное решение этой задачи позволило не только улучшить наше продуктовое предложение, но и усилить компетенции команды», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

