CPP Investments и Equinix купили за $4 млрд оператора экологичных ИИ ЦОД atNorth

Канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) и Equinix анонсировали соглашение о покупке у Partners Group компании atNorth за $4 млрд, специализирующейся на предоставлении колокейшн-площадок для HPC/ИИ-нагрузок и провайдере ЦОД «под ключ», сообщает HPC Wire. Digital Realty, тоже пытавшаяся купить atNorth, осталась не у дел.

CPP и Equinix предварительно согласовали финансирование в объёме $4,2 млрд (€3,6 млрд) как для закрытия самой сделки, так и для расширения бизнеса atNorth. CPP Investments намерена вложить около $1,6 млрд, получив долю в 60 % компании, а Equinix — около 40 %. Сообщается, что сразу после закрытия сделка, которая ещё ожидает одобрение регуляторов, окажет положительное действие на скорректированный денежный поток от операционной деятельности (AFFO) Equinix. Сделка укрепляет долговременное сотрудничество между Equinix и CPP Investments — в 2024 году было создано совместное предприятие с сингапурской GIC для расширения портфоли ЦОД xScale.

У atNorth есть восемь действующих дата-центров, ещё несколько строятся в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции — общий объём портфолио составляет 800 МВт. Кроме того, компания уже зарезервировала поставки 1 ГВт энергии. Некоторые объекты, разработанные для ИИ и HPC, поддерживают жидкостное охлаждение. Также компания активно внедряет возобновляемую энергетику, инициативы по использованию избыточного тепла от оборудования, в том числе для выращивания овощей, и модульный дизайн для минимизации ущерба окружающей среде и продвижению экономики замкнутого цикла.

atNorth заявляет, что компания по-прежнему будет придерживаться работы в северном регионе и продолжит независимую работу под собственным брендом, сохраняя приверженность культуре и ценностям, которые она продвигает. В CPP Investments подчеркнули, что сделка основана на уже имеющемся долгосрочном сотрудничестве с Equinix. Фонд намерен и далее наращивать бизнес в быстрорастущем секторе ЦОД. Equinix подчеркнула, что для клиентов, нуждающихся в надёжном масштабировании, компания предлагает готовую к будущим задачам инфраструктуру с сохранением юридического и информационного суверенитета.

Северная Европа укрепляет статус критически важного хаба для следующего этапа цифрового роста. Он имеет сильную и надёжную экономику, активно внедряет инновации, делает ставку на исследования и техническую экспертизу, а также экоустойчивые проекты. Здесь есть много источников возобновляемой энергии и оптимальный для ЦОД климат.

Equinix располагает восемью ЦОД на севере Европы: пять в Хельсинки и три в Стокгольме. Всего же в ведении компании есть более 100 объектов в 20 странах. В Европе компания на 100 % компенсирует энергопотребление своих дата-центров за счёт покупок возобновляемой энергии. Это вполне соответствует «зелёному» курсу atNorth и, как ожидается, Equinix добьётся нулевых выбросов к 2040 году.

