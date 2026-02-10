«Инферит ИТМен» проведет онлайн-марафон защиты ИТ-инфраструктуры

С 16 по 20 февраля команда «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) проведёт онлайн-марафон, посвящённый защите и прозрачности ИТ-инфраструктуры компаний. В течение пяти дней эксперты поделятся, почему в организациях возникает неучтённое программное обеспечение, как формируются теневые ИТ (Shadow IT) и каким образом отсутствие контроля над ИТ-активами приводит к утечкам данных, юридическим рискам и перерасходу бюджета.

Марафон ориентирован на ИТ-руководителей, специалистов по информационной безопасности и управлению ИТ-инфраструктурой, которые хотят лучше понимать, что происходит в их инфраструктуре, и выстроить контроль над ИТ-активами без ущерба для работы бизнеса.

«Мы создаём пространство не для обсуждения теоретических угроз, а для обмена рабочими инструментами. Наша задача — чтобы после марафона каждый участник чётко понимал свою точку входа в решение проблемы и мог начать действовать», — отмечают организаторы.

Во многих компаниях отсутствует прозрачное понимание, какие устройства и программное обеспечение фактически используются в работе. Зачастую учёт ведётся формально, а на практике часто сохраняется разрыв между тем, что должно быть по документам, и тем, что реально эксплуатируется. Это создаёт юридические, информационные и финансовые риски: от использования нелицензионного или устаревшего ПО до сложностей с соблюдением требований регуляторов и внутренних политик безопасности.

Отдельное внимание в рамках марафона будет уделено управленческим причинам появления теневых ИТ. Эксперты разберут, почему одних запретов и формальных регламентов недостаточно, как скорость бизнес-процессов влияет на появление теневых ИТ и с чего на практике начинается системное снижение ИТ-рисков.

Подробности и регистрация по ссылке.

