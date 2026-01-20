«Базальт СПО» приглашает на XXI ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе»

 
«Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XXI Ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF).

Мероприятие пройдёт 6–8 февраля 2026 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН. Ведущие учёные, педагоги, разработчики и администраторы расскажут об опыте внедрения СПО и организации образовательного процесса, создания благоприятных условий для вовлечения студентов в реальные проекты разработки свободных программных продуктов.

Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:

  • Использование свободного ПО и OSHW (Open Source Hardware) в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание;
  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного или аппаратного обеспечения;
  • Внедрение СПО и OSHW в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения;
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе;
  • Студенческие проекты разработки СПО или OSHW.
Источник изображения: «Базальт СПО»

Сроки подачи заявок

Для слушателей:

  • С трансфером из Москвы — до 30 января (до 17:00 МСК);
  • Тех, кому не нужен трансфер, — до 3 февраля.

Участие бесплатное.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.

Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с информацией о форматах и шаблонах тезисов можно на сайте.

По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.

