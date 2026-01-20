«Базальт СПО» приглашает на XXI ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе»

«Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XXI Ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF).
Мероприятие пройдёт 6–8 февраля 2026 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН. Ведущие учёные, педагоги, разработчики и администраторы расскажут об опыте внедрения СПО и организации образовательного процесса, создания благоприятных условий для вовлечения студентов в реальные проекты разработки свободных программных продуктов.
Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:
- Использование свободного ПО и OSHW (Open Source Hardware) в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание;
- Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного или аппаратного обеспечения;
- Внедрение СПО и OSHW в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения;
- Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе;
- Студенческие проекты разработки СПО или OSHW.
Сроки подачи заявок
Для слушателей:
- С трансфером из Москвы — до 30 января (до 17:00 МСК);
- Тех, кому не нужен трансфер, — до 3 февраля.
Участие бесплатное.
Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.
Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с информацией о форматах и шаблонах тезисов можно на сайте.
По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.
