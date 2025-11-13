«Ростелеком» объявил о приобретении доли в размере 5 % в компании «Базальт СПО», занимающейся разработкой системного программного обеспечения на базе Linux, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации. Владельцем доли стал фонд поддержки национальных IT-решений «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры России.

В сообщении телекоммуникационного оператора подчёркивается, что до конца 2025 года доля фонда «Консоль» в «Базальт СПО» будет поэтапно доведена до 25 %, в том числе за счёт внесения денежного вклада в уставной капитал софтверного разработчика. Фактически «Базальт СПО» станет частью коммерческого IT-кластера «Ростелекома», включающего компанию «Базис», экосистему «Лукоморье» и облачного провайдера «Турбо Облако».

По словам «Ростелекома», сделка с «Базальт СПО» является важным шагом в стратегии компании, который формирует конкурентоспособный национальный стек цифровых технологий. Приобретение доли отечественного разработчика позволит телекоммуникационному гиганту усилить экосистему программных продуктов IT-кластера и обеспечит более активное участие в процессах замещения иностранного ПО на российском рынке.

«Объединение технологий «Базальт СПО» с коммерческим IT-кластером «Ростелекома» позволит создавать IT-инфраструктуры нового поколения. Эти комплексные и масштабируемые решения смогут удовлетворить потребности самых разных клиентов: от государственных ведомств до частных компаний. Таким образом, мы не просто расширяем продуктовую линейку, а формируем целостные решения, что кардинально повысит конкурентоспособность «Ростелекома» и ускорит вывод на рынок готовых, безопасных IT-платформ», — говорится в сообщении телекоммуникационного оператора.

