Компактный коммутатор MikroTik CRS804 DDQ для ИИ-платформ получил четыре порта 400GbE

Компания MikroTik расширила ассортимент коммутаторов, анонсировав компактную модель CRS804 DDQ, ориентированную на сравнительно небольшие по масштабу инфраструктуры ИИ. Новинка выполнена в форм-факторе 1U половинной ширины, благодаря чему в серверной стойке бок о бок могут размещаться два устройства.

L3-коммутатор CRS804 DDQ построен на чипе Marvell 98DX7335, который функционирует в тандеме с четырёхъядерным Arm-процессором Annapurna Labs AL52400 с тактовой частотой до 2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Предусмотрено 512 Мбайт флеш-памяти NAND. В качестве программной платформы применяется RouterOS v7.

Во фронтальной части расположены четыре порта QSFP56-DD с пропускной способностью 400 Гбит/с каждый. Кроме того, есть два порта 10GbE (RJ45) и консольный порт RJ45. Установлены два вентилятора и два блока питания (100–240 В) с возможностью горячей замены. Максимальное заявленное энергопотребление — 123 Вт. Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +60 °C. Величина MTBF (средняя наработка на отказ) достигает примерно 200 тыс. часов при температуре +25 °C.

Коммутатор, как утверждается, обеспечивает стабильную работу в условиях интенсивных сетевых нагрузок. Реализованы инструменты мониторинга напряжения, а также температуры процессора и основной платы. Решение имеет класс защиты IP20. В комплект поставки входит монтажный набор RMK-2x10/19, позволяющий установить два коммутатора в один слот 1U стандартной 19″ серверной стойки. Коммутатор MikroTik CRS804 DDQ предлагается по ориентировочной цене $1300.

