С почтовыми кибератаками в России чаще всего сталкиваются телеком-компании

По данным «Лаборатории Касперского», в уходящем году 81 % российских компаний столкнулись с теми или иными киберугрозами, связанными с электронной почтой. Это фишинговые атаки, спам, рассылки с вредоносными вложениями, скам-сообщения и прочие мошеннические схемы.

Наиболее часто почтовым кибератакам в России подвергаются организации в телеком-секторе — 86 % от общего количества предприятий в соответствующей сфере. На втором месте располагаются промышленные компании с показателем 85 %, а замыкают тройку организации из секторов энергетики и ретейла с 84 %. Далее следуют финансы (83 %), образование и транспорт (по 81 %), государственные учреждения и строительство (78 %), IT-сектор (75 %). Атакам с использованием почтовых сервисов всё чаще подвергаются предприятия из гостиничной сферы.

По типу вредоносного ПО, которое распространяется посредством электронной почты, лидируют трояны — 96 %. Далее идут так называемые программы-«обманки» (Hoax) — это зловреды, которые намеренно вводят пользователя в заблуждение, имитируя работу полезных утилит, запугивая ложными проблемами с компьютером и так далее: с такими угрозами столкнулись 87 % атакованных организаций. Затем следуют шпионы (76 %), бэкдоры (72 %), трояны-стилеры (71 %), трояны-загрузчики (68 %), эксплойты (62 %), трояны-дропперы (50 %). Быстро растёт количество атак с применением программ-шифровальщиков: в III квартале 2025 года интенсивность таких кибернападений поднялась на 45 % по сравнению с тем же периодом в 2024-м.

Средний показатель спама в почте российских организаций (количество мусорных писем по отношению к общему объему электронной корреспонденции) составил 44 %. В 2025 году, как отмечает «Лаборатория Касперского», атаки через электронную почту становились всё более целенаправленными. В рассылках прорабатываются мельчайшие детали — от правдоподобных доменов и логики составления адресов отправителей до адаптации писем под реальные корпоративные события и процессы. При этом злоумышленники активно берут на вооружение технологии ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: