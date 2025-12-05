Google и Kioxia получат электроэнергию от модернизированной ГЭС в Японии

Google и японская Kioxia заключили партнёрское соглашение для получения электроэнергии от модернизированной гидроэлектростанции в префектуре Тюбу (Chubu) в Японии, сообщает Datacenter Dynamics. Ожидается, что проект, владельцем и оператором которого выступает бизнес-группа Chubu Electric Power, поможет обеим компаниям в их инициативах по декарбонизации.

Kioxia уже начал закупки электричества. Ожидается, что ГЭС обеспечит компании 160 ГВт∙ч/год. Kioxia заявляет, что это поможет компании уже к 2040 году получать 100 % энергии из возобновляемых источников и достичь нулевых выбросов к 2050 году. Соглашение о закупках энергии позволит японскому производителю круглосуточно получать электричество, а Google — сократить непрямые выбросы Scope, не связанные непосредственно с деятельностью компании. В каких объёмах Google намерена закупать электроэнергию, не разглашается. В США она потратит $3 млрд на закупку энергии ГЭС.

По словам Google, реализация проекта стала возможной благодаря усилиям IT-гиганта по обеспечению промышленных компаний Японии дополнительными, экономичными и экологически чистыми источниками энергии. Утверждается, что Google и Kioxia сосредоточились на модернизации уже существующей инфраструктуры и таким образом продвигают практичный и эффективный метод повышения доступности «чистой» энергии в Японии.

Детели проекта, связанного с соглашением, не раскрываются. Chubu Electric владеет и управляет двумя сотнями ГЭС совокупной мощностью 5,477 ГВт, которые разбросаны по всей Японии. Сейчас компания модернизирует и реконструирует старые гидроэлектростанции для повышения их производительности и эффективности в целом.

Google заключила в Японии два соглашения о поставках возобновляемой энергии для обеспечения работы своего единственного в стране дата-центра — он расположен в Индзае (Inzai). В 2024 году компания впервые подписала соглашение (PPA) о покупке «чистой» энергии с Clean Energy Connect и Shizen Energy, предусматривающее оплату 60 МВт в рамках двух «солнечных» проектов. В сентябре 2024 года Google заключила «виртуальное» PPA-соглашение на 15 МВт с японской энергетической группой Jera.

Потребности Японии в энергии на фоне бума ЦОД продолжают расти. Ещё в мае 2024 года местные власти прогнозировали, что стране придётся производить на 35–50 % больше энергии к 2050 году. А год спустя уже сам глава NVIDIA лично призвал премьер-министра Японии к увеличению производства электроэнергии для развития ИИ-индустрии.

