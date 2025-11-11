АНО «Национальный суперкомпьютерный форум», Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН и Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа проводят 25 ноября — 28 ноября 2025 г. Четырнадцатый Национальный суперкомпьютерный форум (НСКФ-2025). Все мероприятия форума посвящены состоянию и перспективам развития национальной суперкомпьютерной отрасли, вопросам создания и практики применения суперкомпьютерных, грид- и облачных технологий.

Форум состоится в г. Переславле-Залесском, в ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, запланированы научно-практическая конференция, выставка, тренинги, онлайн пресс-конференция, круглые столы (совещания), а также неформальное общение участников.

На выставке планируется представить продукцию и технические достижения отечественных производителей. Научная конференция включит в себя представителей большинства ведущих научных центров, а на семинарах и тренингах участники смогут узнать основные приёмы и тонкости работы c новейшими разработками. В рамках форума также состоится онлайн пресс-конференция по наиболее ярким текущим событиям отечественной суперкомпьютерной отрасли.

НСКФ-2025 предусмотрен планом работы Национальной суперкомпьютерной технологической платформы на 2025 год.

Сайт мероприятия: https://2025.nscf.ru/.

Подробная информация о форуме доступна в разделе «Информационные материалы».

Зарегистрироваться для участия можно по адресу: https://2025.nscf.ru/kabinet-uchastnika/.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: