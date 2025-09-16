NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud

NVIDIA отказалась от первоначальных планов относительно будущего облачной платформы DGX Cloud, запущенной в 2023 году в партнёрстве с ведущими облачными провайдерами, для которых оно было не очень-то и выгодно. Как сообщает Data Center Dynamics со ссылкой The Information, NVIDIA прекратила предлагать платформу новым клиентам из-за более высоких цен по сравнению с предложениями самих облачных провайдеров и теперь в основном использует её для нужд собственных исследовательских подразделений.

Ранее NVIDIA планировала получить $150 млрд дохода от своего облачного бизнеса и даже собиралась арендовать ЦОД для поддержания его работы. Но в отчёте о финансовых результатах NVIDIA за II квартал 2026 финансового года больше нет упоминания DGX Cloud в расходах на облако, как это было в предыдущих кварталах.

Вместе с тем в компании выразили несогласие с публикацией The Information по поводу того, что сервис не оправдал ожиданий. «DGX Cloud пользуется большим успехом как облако для собственных исследований и разработок NVIDIA в области ИИ, а также как своего рода “песочница”, в которой мы работаем с облачными партнёрами над оптимизацией их вычислительных стеков и с их разработчиками ИИ-стеков на основе CUDA», — сообщила Алексис Блэк Бьорлин (Alexis Black Bjorlin), руководитель DGX Cloud, изданию The Information.

Она подчеркнула, что спрос в разрезе подразделений NVIDIA остаётся высоким, и компания продолжает расширять мощности DGX Cloud. Более того, у сервиса продолжают появляться новые клиенты. В частности, стартап SandboxAQ, работающий в области квантовых вычислений и ИИ, в который инвестировала NVIDIA, сообщил в апреле об использовании для своих разработок DGX Cloud.

Ранее в этом году NVIDIA представила DGX Cloud Lepton — торговую площадку, предназначенную для использования разработчиками ускорителей от таких поставщиков, как CoreWeave, SoftBank и Yotta Data Services. Несмотря на то, что это решение открыло новые способы доступа к вычислительным мощностям, оно всё же вызвало конфликты с представителями инфраструктурного бизнеса, расценившими это как попытку NVIDIA найти пути общения с их клиентами напрямую, отметил ресурс Data Center Dynamics.

Тем не менее, сервис DGX Cloud Lepton позволил более мелким поставщикам оставаться в экосистеме NVIDIA. Для разработчиков переход с DGX Cloud на Lepton означает более доступную вычислительную мощность по конкурентоспособным ценам в уже используемых ими облаках, а для NVIDIA — меньше конфликтов между каналами продаж и более строгий контроль над потоком рабочих нагрузок GPU по всему миру, отмечает Tom's Hardware.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: