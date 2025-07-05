Рынок российского ПО за год вырос на четверть и приблизился к 2,5 трлн руб.

Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» обнародовало результаты исследования рынка российского ПО. По оценкам, в 2024 году совокупный оборот разработчиков софта в РФ достиг 2,46 трлн руб. Это практически на четверть (24 %) больше по сравнению с предыдущим годом, когда объём отрасли оценивался в 1,98 трлн руб.

Львиная доля выручки пришлась на внутренний российский рынок — 1,94 трлн руб., что соответствует 78,6 % от общих продаж отечественного ПО. Для сравнения, в 2023 году реализация российского софта внутри страны принесла 1,51 трлн руб. Таким образом, рост в годовом исчислении составил 28 %. Отмечается, что в 2023-м темпы прироста были выше — 35,3 %. Замедление может говорить о постепенном насыщении сектора, хотя импортозамещение остаётся его основным драйвером. В перспективе рост может быть обеспечен благодаря более активному внедрению отечественного ПО в малом и среднем бизнесе.

Объём зарубежных продаж российского ПО в 2024 году достиг 524 млрд руб. ($5,66 млрд). Годом ранее выручка оценивалась в 471 млрд руб. ($5,53 млрд). То есть в рублёвом выражении отмечен рост на 11 %, в долларовом — на 2 %. В исследовании отмечается, что падение совокупных зарубежных продаж в долларах, которое фиксировалось в 2022-м (на 21 %) и в 2023 (на 30 %) годах, остановилось: это указывает на стабилизацию после масштабного сокращения. На ближнее зарубежье приходится более 40 % экспорта российских софтверных компаний.

Доля зарубежных продаж в совокупном обороте рынка российского ПО в 2024 году составила 21,4 %. Этот показатель продолжает снижаться: в 2023-м он равнялся 23,8 %, тогда как в 2021 году достигал 47,5 %. Таким образом, за три года доля экспорта уменьшилась более чем в два раза.

В 2024 году рост выручки продемонстрировали около 70 % отечественных разработчиков ПО, хотя в ходе предшествующего опроса на это рассчитывали 89,1 % компаний. Вместе с тем у 23,4 % поставщиков софта оборот сократился, хотя на такую вероятность во время исследования в 2024 году указывали только 3,1 % респондентов.

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