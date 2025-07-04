Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») поручил Минцифры проработать вопросы, связанные с формированием консорциума для создания отечественного решения ERP (система планирования ресурсов предприятия).

Ведомству предстоит сформулировать предложения по составу участников и регламенту деятельности консорциума. В работе примут участие отраслевые комитеты. Предложения должны быть подготовлены до конца текущего года.

Как отмечает газета «Ведомости», консорциуму в числе прочего предстоит определить ключевые факторы, препятствующие переходу компаний на российские ERP. Кроме того, участники объединения выработают возможные пути решения проблем. Предполагается, что государство окажет содействие в создании отечественной ERP-платформы.

По мнению представителей отрасли, в состав консорциума могут войти такие компании, как «Деснол», «Галактика», Naumen и «Крок», а также заказчики-корпорации, включая «Ростех», «Росатом» и «Газпром нефть». Директор производственного направления «Девелоники» (ГК Softline) отмечает, что будущая ERP должна охватывать все процессы производства — вплоть до логистики и финансов, с десятками отраслевых сценариев и разными модулями для решения индивидуальных задач.

Речь идёт прежде всего о создании полноценного аналога продуктам немецкой корпорации SAP, которая покинула российский рынок. На сегодняшний день в Реестре российского ПО зарегистрированы более 230 отечественных ERP-продуктов, однако многие компании продолжают использовать решения SAP из-за отсутствия полноценной альтернативы. В частности, зарубежные платформы данного класса применяют предприятия в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической сферах и машиностроении.

Участники рынка говорят о сложностях при создании полнофункционального отечественного аналога ERP-решения SAP. Вместе с тем в компании «1С», которая является одним из ведущих игроков соответствующего рынка в РФ, считают, что в стране «уже существуют полноценные ERP-системы». Подчеркивается, в частности, что ERP-продукты на платформе «1С:Предприятие» уже «много лет успешно конкурируют с самыми именитыми иностранными системами, они год за годом наращивали рыночную долю еще до начала импортозамещения». Однако представители «Северстали» отмечают, что эта система по ряду критериев не подходит сверхбольшим компаниям со сложными сквозными процессами.

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