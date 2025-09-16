ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8»

«Группа Астра» и «1С» объявили о старте продаж специализированной операционной системы Astra Linux Server 1C для «1С:Предприятия 8».

Платформа Astra Linux Server 1C предназначена для организаций, рассматривающих или использующих программный комплекс «1С:Предприятие» для автоматизации процессов документооборота, ведения бухгалтерского учёта, управления предприятиями различных сфер деятельности и решения прочих задач в корпоративной среде. В числе ключевых особенностей новинки отмечаются встроенные механизмы защиты средств виртуализации и СУБД, инструменты контроля съёмных носителей и широкие возможности управления доступом к обрабатываемой информации. ОС поддерживает режим «киоск» и позволяет ограничивать круг доступных пользователям приложений и настроек. В качестве других отличительных сторон продукта разработчики выделяют стабильность, высокую производительность и широкие возможности для интеграции.

«Мы видим растущий спрос со стороны предприятий, которые целенаправленно рассматривают связку наших решений. Наш ответ — это предсказуемая и оптимизированная платформа, которая позволяет развернуть отказоустойчивую инфраструктуру для «1С» без избыточных затрат и сложностей», — прокомментировали в «Группе Астра» выпуск новой редакции серверной операционной системы.

Доступны два варианта лицензирования Astra Linux Server 1C: для физических серверов (в этом случае общая стоимость зависит от количества сокетов) и для виртуальных сред. ОС можно приобрести отдельно от лицензий на «1С:Предприятие 8», при этом наличие последних является обязательным условием для легального использования системы документооборота. Обновления ПО предоставляются каждые 12 месяцев.

