Speedata представила ускоритель анализа данных и привлекла на развитие $44 млн

Стартап Speedata, занимающийся разработкой специализированных чипов для ускорения аналитики данных, провёл раунд финансирования Series B, в ходе которого на развитие получено $44 млн. В общей сложности на сегодняшний день компания привлекла $114 млн.

Speedata разработала аналитический сопроцессор (Analytics Processing Unit, APU) под названием Callisto. Утверждается, что в случае рабочих нагрузок Apache Spark это изделие способно обеспечить 100-кратный прирост производительности по сравнению с CPU. Если сравнивать с GPU, то разработчик обещает сокращение капитальных затрат на 91 %, экономию пространства на 94 % и уменьшение потребления электроэнергии на 86 %.

Особенность Callisto — использование относительно новой архитектуры CGRA, в разработке которой принимали участие основатели Speedata. Подобно программируемым пользователем вентильным матрицам (FPGA) решения с архитектурой GCRA можно настроить на выполнение определённых задач с максимальной эффективностью. При этом в случае Callisto устранены ограничения с обработкой логики ветвления, с которыми могут сталкиваться GPU, говорит компания. Кроме того, Callisto содержит ряд других оптимизаций для повышения производительности при аналитике данных.

Чип Callisto является основой серверного ускорителя C200. Это решение выполнено в виде карты расширения с интерфейсом PCIe 5.0 х16. Новинка обеспечивает ускорение операций, связанных с аналитикой данных на аппаратном уровне, снижая нагрузку на CPU. Speedata обещает «революционное соотношение цены и производительности», а также возможность обработки огромных массивов информации в рекордно короткие сроки. В систему типоразмера 2U могут быть установлены две карты C200.

В качестве примера возможностей новинки компания Speedata приводит обработку некой рабочей нагрузки в фармацевтической области. С использованием APU задача была выполнена за 19 минут по сравнению с 90 часами при применении неспециализированного процессора. Таким образом, обеспечено ускорение в 280 раз.

В раунде финансирования Series B приняли участие Walden Catalyst Ventures, 83North, Koch Disruptive Technologies, Pitango First и Viola Ventures, а также ряд стратегических инвесторов, в число которых вошли генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) и соучредитель Mellanox Technologies Эяль Вальдман (Eyal Waldman). Деньги будут направлены на дальнейшее развитие технологии.

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