VK привлекла 112 млрд рублей благодаря допэмиссии

МКПАО «ВК» (VK) сообщило о проведенной допэмиссии акций, в результате которой было привлечено 112 млрд руб. Всего было размещено по закрытой подписке 345 029 240 обыкновенных акций по цене 324,9 руб., что соответствовало средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской Бирже за три месяца — с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года. В итоге общее количество акций компании теперь составляет 584 404 280 шт. номиналом 0,000450595 руб. каждая.

Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры — ЗПИФ «Тривор» под управлением АО «АМ-Инвест», а также ЗПИФ «АГАНА-Социальные сети» под управлением ООО «Управляющая компания АГАНА», пишет агентство «Интерфакс». Преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии было предоставлено всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле. Как сообщается, акции были распределены между более чем 480 тыс. акционеров и по итогам допэмиссии у VK нет контролирующего акционера.

Привлечённые в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки. По данным компании, на конец 2024 года её общий долг составлял 202,7 млрд руб., что на 20,5 % больше по сравнению с 2023 годом. Чистый долг на конец 2024 года составил 174,3 млрд руб. против 116,9 млрд руб. в предыдущем году. Аналитики «Т-Инвестиций» отметили, что долговая нагрузка VK является высокой, и решение о проведении допэмиссии акций свидетельствует о финансовой неустойчивости компании, пишет Forbes.

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