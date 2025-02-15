VK купил 25-% долю в Р7 для усиления позиций VK Tech перед IPO

Интернет-холдинг VK купил 25-процентную долю в компании-разработчике офисного программного обеспечения Р7, сообщил ресурс РБК, что впоследствии подтвердили в Р7 и VK.

В VK отметили, что эта сделка, заключённая в рамках реализации стратегического плана развития IT-«дочки» холдинга — «ВК Технологии» (VK Tech), позволит последней расширить портфель продуктов для бизнеса благодаря интеграции с решениями Р7. Как пояснил представитель VK, сделка способствовала усилению экосистемы корпоративного софта VK за счёт востребованных на рынке офисных решений. Благодаря этому корпоративным клиентам VK WorkSpace теперь предлагается более комплексное решение для коммуникаций и совместной работы.

Сумма сделки не раскрывается. По данным источника РБК, она находится в диапазоне в 2,5–3,5 млрд руб. Собеседник ресурса рассказал, что сделка позволит усилить позиций VK Tech перед IPO, которое компания планирует провести на Мосбирже. О планах провести IPO компания сообщала в декабре 2024 года.

До этого, в октябре 2024 года VK и Р7 заключили соглашение о технологическом партнёрстве, в рамках которого облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис» были интегрированы в решения VK Tech для корпоративных клиентов — VK WorkSpace, а также в некоторые пользовательские продукты.

По данным J’son & Partners Consulting, в 2023 году объём российского рынка офисного ПО вырос на 12 % до 64 млрд руб. Порядка 55 % или 35,3 млрд руб. составлял корпоративный сегмент. Согласно оценкам компании «Стрим Консалтинг», рынок офисного ПО в России в 2023 году составлял 40 млрд руб. Лидировавшая тогда Microsoft занимала примерно четверть рынка, а на российские компании «Р7» и «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис») совместно приходилось около 20 % рынка.

За девять месяцев 2024 года выручка VK Tech увеличилась на 60,1 % до 7,7 млрд руб., тогда как рост выручки холдинга VK составил год к году 21,4 %. При этом ключевыми драйверами роста доходов VK Tech были облачные сервисы платформы VK Cloud (+70,4 %) и коммуникационные решения VK WorkSpace (+117,5 %).

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