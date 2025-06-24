OpenAI ищет управляющего энергетической политикой

Компания OpenAI ищет специалиста по энергетической политике. Должность в первую очередь предусматривает взаимодействие с федеральными властями и руководством отдельных штатов для продвижения энергетических интересов компании в США, сообщает Datacenter Dynamics.

В новом объявлении на сайте OpenAI объявляется, что роль сотрудника связана с разработкой позиций и стратегий компании по ключевым вопросам энергетики, включая генерацию и потребление энергии, развитие возобновляемых источников, надёжность энергосетей, вопросы присоединения и регулирования, а также устойчивость инфраструктуры — для обеспечения экобезопасного и эффективного функционирования технологий компании.

Роль предполагает выстраивание внутренних коммуникаций в компании, а также контакты с Министерством энергетики (DoE), регулятором FERC и другими госорганами, региональными сетевыми операторами вроде ERCOT, коммунальными службами, экозащитниками и партнёрами в сфере «чистой» энергии. Хотя основное внимание сотрудника должно уделяться внутриамериканским задачам, он также будет играть и ключевую роль в поддержке энергетической стратегии компании в международном контексте.

На позицию могут претендовать кандидаты с 10–15 годами опыта работы, связанной с выстраиванием энергетической политики, инфраструктуры или устойчивого развития. В том числе рассматриваются бывшие государственные служащие, сотрудники коммунальных, энергетических компаний и т.п. Успешный соискатель может рассчитывать на компенсацию $280–$325 тыс. ежегодно и акционерный капитал.

Как сообщает Datacenter Dynamics, вероятно, новый сотрудник поможет реализовать проект Stargate. Проект оценивается в $100-500 млрд и предусматривает строительство дата-центров в США и других странах, например, в ОАЭ и открытие офисов, в частности, в Южной Корее. Stargate, по сути, представляет собой комбинацию облачных контрактов, партнёрств и самостоятельных инициатив OpenAI. Что касается требуемых мощностей, в каждом случае необходима разная степень участия компании. Если проект будет реализован, его крупнейшие кампусы будут потреблять по 1–2 ГВт, что потребует тщательного планирования в сфере энергетики.

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