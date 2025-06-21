Transcend выпустила индустриальные SATA SSD серии SSD475P вместимостью до 8 Тбайт

Компания Transcend Information анонсировала индустриальные SSD семейства SSD475P с широким диапазоном рабочих температур, который простирается от -40 до +85 °C. Устройства подходят для задач промышленной автоматизации, встраиваемых систем, платформ видеонаблюдения, периферийных вычислений, а также оборудования, применяемого в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Накопители выполнены в SFF-формате; для обмена данными применяется интерфейс SATA-3. В основу положены 112-слойные чипы флеш-памяти 3D NAND. DRAM-кеш помогает поднять производительность, а также улучшает износостойкость. Скорость последовательного чтения информации достигает 560 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 530 Мбайт/с. Показатель IOPS при произвольном чтении данных блоками 4 Кбайт составляет до 96 000, при произвольной записи — до 92 000.

В семейство вошли модели вместимостью 2, 4 и 8 Тбайт. Устройства способны выдерживать до 2,26 перезаписи в сутки (DWPD) на протяжении трёх лет. Гарантированный объём записанной информации (показатель TBW) достигает 19 830 Тбайт. Величина MTBF (средняя наработка на отказ) — 3 млн часов. Энергопотребление в рабочем режиме составляет 3,1 Вт, в режиме простоя — 1,6 Вт. Накопители имеют размеры 100,45 × 69,85 × 7 мм и весят 71 г.

Отмечается, что каждый экземпляр SSD475P проходит тестирование в термокамере при рабочих температурах от -40 до +85 °C. Реализована технология Power Loss Protection (PLP), которая обеспечивает сохранность данных при внезапном отключении питания. Опционально доступны аппаратное шифрование по алгоритму AES и режим сохранения энергии DevSleep (Device Sleep). На накопители предоставляется трёхлетняя гарантия.

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