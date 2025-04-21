В 2024 году дата-центры Apple потребили 2,5 ТВт∙ч «зелёного» электричества, но есть нюанс

Согласно последнему докладу Apple Environmental Progress Report, на питание её дата-центров и колокейшн-объектов ушло 2,5 ТВт∙ч в 2024 году. Это больше, чем годом ранее — тогда речь шла о более 2,3 ТВт∙ч, сообщает Datacenter Dynamics. Рост энергопотребления связан со вводом в эксплуатацию ЦОД Waukee в Айове. Объект общей площадью 37 тыс. м 2 готовили ещё с 2017 года, но подключения к энергосети удалось добиться только в октябре прошлого.

Всего у компании есть восемь собственных ЦОД в Северной Америке, Европе и Азии. По словам Apple, 100 % энергии для них поступило из возобновляемых источников — с солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. В этом наборе доминирует солнечная энергия, на неё приходится 72 % действующих энергопроектов, поддерживаемых компанией. В 2024 году продолжилось строительство солнечных электростанций. Компания подписала соглашения о покупке энергии (PPA) с Ib Vogt — о получении 105 МВт от проекта Castaño Solar в Сеговия (Segovia) к северо-западу от Мадрида.

В целом в своих ЦОД Apple использует самую разную возобновляемую энергию, но, как это обычно и бывает, в основном речь идёт не о прямом питании, а о PPA. В Аризоне компания потребила 530 ГВт∙ч. Это на 100 % солнечная энергия, причём 4,67 МВт отдают элементы, установленных на парковке дата-центра. В Неваде Apple использовала 454 ГВт∙ч, которые целиком были получены от солнца. В том числе от солнечной электростанции Fort Churchill Solar Array мощностью 20 МВт, которая использует зеркала для концентрации света на фотоэлектрических элементах.

В Северной Каролине ЦОД потребил 466 ГВт∙ч солнечной и ветряной энергии, 68 % и 32 % соответственно. В Орегоне ЦОД потребил 255 ГВт∙ч — 56 % получено за счёт ветряной и 43 % за счёт солнечной энергии, а 1 % — за счёт микро-ГЭС. Apple отметила, что управляет в регионе одним подобным проектом, мощности построены вдоль ирригационного канала.

В Дании ЦОД потребил 59 ГВт∙ч энергии, он тоже на 100 % обеспечен за счёт солнечного (42 МВт) и ветряного (17 МВт) проектов. На два ЦОД в Китае пришлось 214 ГВт∙ч, энергия поровну поступает от солнечных и ветряных электростанций. Детальных данных по ЦОД в Айове пока нет, но он в каком-то смысле заменил проданный ранее калифорнийский дата-центр Apple.

Объёмы использования энергии колокейшн-мощностями не раскрывается. Компания отмечает, что использование полезных ископаемых для питания на колокейшн-объектах находится вне контроля Apple. Использование облачных мощностей также держится в секрете. Apple является давним клиентом Google Cloud, и предполагается, что она — крупнейший клиент платформы.

Также в докладе указывается, что компания снизила общие выброс парниковых газов более чем на 60 % — это часть более обширной цели по достижении углеродной нейтральности по всем типам операций к 2030 году. В рамках этой цели планируется снизить выбросы на 75 % и компенсировать остальное с помощью соглашений об удалении углерода из атмосферы сторонними игроками. Цель — удалять по 1 млн т CO 2 в год. Всего глобальная цепочка поставок компании получает 17,8 ГВт возобновляемой энергии. Это, как утверждают в Apple, снизило углеродный выброс на 41 млн тонн в 2024 году.

Что касается попыток снизить водопотребление, Apple сообщила, что программа Supplier Clean Water Program позволила сохранить более 340,6 млн м3 с 2013 года. В 2024 году было «спасено» 53 млн м3, в среднем поставщики повторно используют 42 % воды.

Впрочем, любая статистика — инструмент довольно гибкий. Например, несмотря на попытки Google добиться нулевых выбросов к 2030 году, по итогам 2023-го выбросы за пять лет взлетели на 48 %, во многом из-за ИИ. Apple, по-видимому, ожидает та же участь в связи с закупкой мощных ИИ-систем NVIDIA.

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