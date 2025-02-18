Уязвимости в процессорах AMD EPYC обеспечивают выполнение произвольного кода

Компания AMD сообщила о выявлении шести уязвимостей в процессорах EPYC различных поколений. Некоторые из этих «дыр» могут использоваться с целью выполнения произвольного кода в атакуемой системе.

Наибольшую опасность представляют уязвимости CVE-2023-31342, CVE-2023-31343 и CVE-2023-31345, которые получили 7.5 балла (High) из 10 по шкале CVSS. Проблемы связаны с неправильной проверкой входных данных в обработчике SMM (System Management Mode). Успешная эксплуатация «дыр» позволяет злоумышленнику перезаписать SMRAM, что потенциально может привести к выполнению произвольных операций.

Брешь CVE-2023-31352 с рейтингом CVSS 6.0 (Medium) связана с защитным механизмом AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), который применяется в системах виртуализации. Ошибка даёт атакующему возможность читать незашифрованную память, что может привести к потере гостевых данных.

Уязвимость CVE-2023-20582 с рейтингом CVSS 5.3 (Medium) затрагивает технологию AMD Secure Encrypted Virtualization — Secure Nested Paging (SEV-SNP). Злоумышленник может обойти проверку RMP (Reverse Map Table), что может привести к потере целостности памяти виртуальной машины.

Наконец, «дыра» CVE-2023-20581 с низким уровнем опасности CVSS 2.5 (Low) связана с ошибкой управления доступом к IOMMU (Input/Output Memory Management Unit). Привилегированный злоумышленник может обойти проверку RMP, что приведёт к потере целостности гостевой памяти.

Уязвимости затрагивают процессоры EPYC Milan и Milan-X, EPYC Genoa и Genoa-X, а также EPYC Bergamo и Siena. Необходимые исправления уже выпущены: для устранения проблем необходимо обновить прошивку. Добавим, что ранее была выявлена опасная уязвимость в проверке подписи микрокода для процессоров AMD на архитектуре от Zen1 до Zen4. Успешная эксплуатация этой «дыры» может привести к потере защиты конфиденциальности.

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