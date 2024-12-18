Аналогам — нет: Минцифры РФ ужесточит требования для включения софта в реестр отечественного ПО

В Минцифры собрались ужесточить критерии для включения разработок в реестр российского отечественного ПО, пишут «Ведомости». Согласно подготовленному ведомством проекту, подать заявку на включение в реестр можно будет только в случае отсутствия аналогов такого решения в реестрах ПО России и ЕАЭС. На излишнее разнообразие

Документом предусмотрена необходимость подтверждения производителями ПО совместимости своего решения с отечественными микропроцессорами и российскими браузерами. Также разработчики будут обязаны устранять ошибки и уязвимости, систематически выпускать обновления, предоставлять API для интеграции с внешними системами, отслеживать и учитывать ошибки на всех этапах жизненного цикла и процесса эксплуатации ПО.

А госкомпании будут должны ежегодно подтверждать коммерциализацию своих решений: доля дохода от реализации ПО аффилированным с госкомпанией лицам должна быть не более 30 %, что, по замыслу авторов, позволит оптимизировать государственные затраты и стимулировать закупки уже имеющихся решений. Проектом также установлена необходимость актуализировать сведения о размере выручки за реализацию ПО, информацию о стоимости и документацию о функциональных характеристиках ПО не позднее 1 июня каждого года.

По словам представителя Минцифры, на первом этапе требование коснется узкого перечня классов ПО: ОС, СУБД, средства виртуализации, антивирусы и офисное ПО. Он отметил, что нововведения призваны простимулировать разработчиков повышать зрелость собственных продуктов, а также поддержать переход госкомпаний на российские решения в процессе импортозамещения.

На данный момент в реестре российского ПО насчитывается 23 785 разработок. Создатели ПО, включённого в реестр, могут рассчитывать на государственную поддержку, включая освобождение от НДС и преференции при муниципальных и государственных закупках, отмечают «Ведомости». Новые правила могут привести к сокращению количества продуктов в реестре. Впрочем, «Ростелеком» ещё в прошлом году отмечал «излишнее разнообразие» ПО некоторых классов, предупреждая о распылении ресурсов на создание однотипных продуктов.

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