Российские компании с большой неохотой отказываются от Microsoft Visio

Около 83 % пользователей, регулярно создающих графики и блок-схемы в России, пользуются Microsoft Visio. По словам участников рынка, опрошенных «Коммерсантом», не помогает даже наличие российских аналогов — некоторые компании не готовы тратиться на переоснащение новым ПО и переобучение сотрудников.

Как сообщает издание со ссылкой на статистику «ГрафТеха», разрабатывающего сходное по функциональности ПО, на конец ноября текущего года Microsoft Visio использовали в России более 500 тыс. из 600 тыс. потенциальных пользователей. А до 2022 году Visio использовали все 600 тыс. В «ГрафТехе» отмечают, что таким редактором пользуются преимущественно те компании, которые переходят на российские решения поэтапно: в первую очередь меняют оборудование, потом ИБ-решения и лишь потом ПО.

Отечественные аналоги Visio имеются, в том числе бесплатные, но их функциональность не во всём совпадает с решением Microsoft. И хотя многим расширенные функции могут быть и не нужны, компании всё равно закупают Visio посредством параллельного импорта, а то и вовсе пользуются пиратскими версиями, говорят эксперты. Одной из причин называется нежелание перестраивать устоявшиеся бизнес-процессы, завязанные не столько на Visio, сколько на программную экосистему Microsoft.

Некоторые эксперты подчёркивают, что бизнес-процессы придётся существенно перестраивать. Старая схема обычно предусматривала создание графика в Visio с последующей вставкой в Word и отправкой с помощью Microsoft Outlook. Хотя у некоторых компаний сохранились лицензионные версии ПО на собственных серверах, обновления они вряд ли получат в обозримом будущем.

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