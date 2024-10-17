Lenovo представила сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune на базе NVIDIA GB200 с СЖО

Компания Lenovo анонсировала сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune, спроектированный специально для НРС-нагрузок и задач ИИ. Новинка 100 % прямым жидкостным охлаждением, что, как утверждается, обеспечивает максимальную производительность и энергоэффективность без ущерба для удобства обслуживания.

По сравнению с аналогичной системой с воздушным охлаждением сервер ThinkSystem SC777 V4 Neptune обеспечивает увеличение общей производительности до 10 % благодаря постоянной работе в турбо-режиме; сокращение энергопотребления дата-центра до 40 %; снижение уровня шума от вентиляторов до 100 %.

Базовая система ThinkSystem SC777 V4 Neptune, заключённая в 21″ корпус с возможностью вертикального монтажа, несёт на борту два ускорителя NVIDIA GB200, что в сумме даёт четыре чипа B200 и два процессора Grace. Возможна установка до шести адаптеров NVIDIA NDR или трёх адаптеров XDR LP InfiniBand.

Архитектура сервера допускает использование до десяти накопителей E3.S NVMe в расчёте на лоток. Говорится о поддержке массивов RAID на уровне ОС. В оснащение входят два сетевых порта 25GbE SFP28 LOM. На фронтальную панель выведены интерфейс USB Type-C / DisplayPort, диагностический порт, два разъёма USB 3.0, интерфейс D-Sub, гнездо RJ-45 и пр.

Восемь лотков ThinkSystem SC777 V4 Neptune могут быть размещены в шасси ThinkSystem N1380 Neptune типоразмера 13U, а три таких блока могут быть установлены в 19″ серверную стойку. Названное шасси допускает использование до четырёх узлов ThinkSystem Titanium Power Conversion Stations (PCS) мощностью 15 кВт каждый.

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