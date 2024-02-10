Опубликованы результаты тестирования рабочей станции на базе NVIDIA GH200

Поскольку NVIDIA со своим проектом Grace явно метит в мир высокопроизводительных многоядерных процессоров, результаты тестирования новых чипов представляют существенный интерес для всех, кто интересуется решениями подобного класса. Ресурс Phoronix опубликовал результаты проведённого тестирования NVIDIA GH200, причём в составе рабочей станции. Это, напомним, гибридное решение, включающее в себя 72-ядерный Arm-процессор и ускоритель H100.

Сборка также включает в себя 480 Гбайт памяти LPDDR5 для процессорной части, а ускоритель располагает собственной высокоскоростной памятью HBM3e объёмом 96 Гбайт или 144 Гбайт. Связаны CPU и GPU высокоскоростной шиной NVLink-C2C с пропускной способностью 900 Гбайт/с. С периферийными устройствами GH200 может общаться посредством четырёх комплексов PCIe 5.0 по 16 линий каждый, а со стороны ускорителя имеется 18 линий NVLink 4 (900 Гбайт/с совокупно).

Систему на тестирование предоставил магазин GPTshop.ai, позиционирующий решения на базе GH200 в качестве «настольных суперкомпьютеров». Рабочая станция в башенном корпусе включает в себя модуль GH200 на плате QCT и два блока питания мощностью 2000 Ватт, твердотельные накопители и сетевые карты NVIDIA ConnectX/Bluefield — по желанию заказчика. Стоимость стартует с отметки €47,4 тыс.

В качестве ОС может использоваться любой дистрибутив Linux с поддержкой AArch64. В Phoronix использовали Ubuntu 23.10 с ядром версии 6.5 и стоковым компилятором GCC 13. В сравнении приняли участия системы на базе Intel Xeon Emerald Rapids, AMD EPYC и Ampere Altra Max.

В зависимости от сценария система на базе GH200 выступила с переменным успехом, но в среднем производительность процессорной части оказалась примерно на уровне 64-ядерных x86-процессоров — Xeon Platinum 8592+ или EPYC 9554. А 128-ядерный Altra Max M128-30 решение от NVIDIA уверенно обгоняет за счёт и более совершенно архитектуры, и более производительной подсистемы памяти.

К сожалению, вопрос энергоэффективности пока остался непроясненным, поскольку система не предоставляет интерфейсов RAPL/PowerCap/HWMON в Linux и точных метрик потребления получить невозможно, доступно лишь примерное значение потребления системы в целом через IPMI.

Потенциал у GH200, определённо, есть, хотя временами и сказывается недостаточная оптимизация программного обеспечения под архитектуру AArch64. Конкуренции двухпроцессорным решениям Intel или AMD GH200 не составляет, однако в распоряжении NVIDIA имеется и 144-ядерный вариант Grace Superchip. Тестирование такой системы уже значится в планах Phoronix.

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