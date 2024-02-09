Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V

Компания Sophgo, китайский разработчик тензорных нейрочипов и процессоров с архитектурой RISC-V, анонсировала универсальные SoC SG2000 и SG2002. Они способны работать с несколькими операционными системами одновременно, в частности, Linux, Android и FreeRTOS.

Для этого разработчики снабдили новинку процессорными ядрами разных типов — RISC-V, Arm Cortex-A, Intel 8051, а также отдельным ИИ-сопроцессором. Решения предназначены для «умного интернета вещей» (Artificial Intelligence of Things, AIoT), включая «умные» IP-камеры и контроллеры систем умного дома. При этом микросхемы очень компактны, корпуса LFBGA имеют габариты всего 10 × 10 × 1,3 мм с 205 контактами. Они способны работать в диапазоне температур 0-70 °C.

Архитектура новых процессоров Sophgo действительно необычна: в состав входят два 64-битных ядра RISC-V C906 с частотами 1000 и 700 МГц, одно ядро Arm Cortex-A53 с частотой 1000 МГц, а также ядро контроллера 8051 с варьирующейся от 25 до 300 МГц частотой; последнее используется для задач реального времени и имеет собственный небольшой объём SRAM.

Графического ускорителя в составе новых SoC нет, однако средства обработки видеопотока имеются: блок VPU поддерживает кодирование и декодирование в форматах H.264/H.265 с разрешением 5К@30. Интегрированный NPU для работы с INT8 имеет мощность 0,5 Топс у SG2000 и 1 Топс у SG2002. Объём интегрированной оперативной памяти составляет 512 или 256 Мбайт.

Подключение дисплеев реализовано через интерфейс MIPI DSI, поддерживаются разрешения вплоть до 2880 × 1620@30, имеется четыре линии MIPI CSI для подключения модулей видеокамер. Также предусмотрен 16-битный аудиокодек с двумя шинами I2S и микрофонным входом DMIC. Есть контроллеры 100 Мбит/с Ethernet и USB 2.0.

Широко представлены интерфейсы для подключения различной низкоскоростной периферии: 5 × UART, 4 × SPI, 16 × PWM, 1 × IR, 6 × I2C, 6 × ADC и до 128 линий GPIO. Не забыты средства безопасности: чипы имеют собственные криптоблоки с аппаратными генераторами случайных чисел, поддерживают безопасную загрузку и располагают комплектом «пережигаемых предохранителей» (e-fuse).

Разработчик заявляет о поддержке SDK на базе Linux 5.10, однако на момент анонса программные компоненты ещё не были полностью доступны. Если верить опубликованным слайдам, SDK планируется весьма развитое, включая поддержку Arduino-сред для одного из ядер RISC-V (с частотой 700 МГц).

На базе новых чипов анонсировано сразу три одноплатных решения: Shenzhen MilkV Technology Duo S (SG2000) и Duo 256M (SG2002), а также Sipeed LicheeRV Nano (SG2002). Последний вариант уже доступен на Aliexpress, к нему также имеется первичная документация и репозиторий на GitHub.

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