Selectel предлагает скидку до 25 % на облачные базы данных и управляемые кластеры Kubernetes

Реклама | ООО «Селектел» ИНН 7842393933

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Selectel, ведущий независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры, предлагает скидку до 25 % на облачные базы данных и Managed Kubernetes при бронировании сервисов на 6 или 12 месяцев.

Как участвовать в акции:

Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.ru. Пополните баланс и подключите Managed Kubernetes или облачные базы данных. Создайте тикет с заявкой на участие. В нём укажите сервис, срок резерва (6 или 12 месяцев) и сумму планируемого потребления в месяц. Пользуйтесь сервисом в течение месяца. Оплачивайте его по стандартной цене по модели pay-as-you-go. При выполнении суммы резерва в следующем месяце Selectel начислит сумму скидки бонусными баллами.

Размер скидки зависит от срока, на который вы зарезервируете ресурсы. При бронировании на 6 месяцев Selectel даёт скидку 20 %, при бронировании на год — 25 %. Сумма скидки начисляется в виде баллов на бонусный счёт клиента — ими можно оплатить любой сервис Selectel. Скидка начисляется в случае, если клиент тратит на сервис столько же, сколько указано в заявке, или больше.

Узнать подробнее и принять участие в акции можно по ссылке.

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