18 апреля пройдет «MLечный путь 2024» — ежегодный митап Selectel, посвященный трендам и инструментам ML

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На мероприятии «MLечный путь 2024» обсудят инфраструктуру для ML и вопросы построения ML-систем, разберут актуальные тренды отрасли, а также сложности, с которыми сталкиваются MLOps-специалисты и ML-инженеры. Отдельное внимание будет посвящено большим языковым моделям. В рамках встречи эксперты обсудят оптимизацию таких моделей, построение системы их безопасности, а также сокращение расходов на инференс. С докладами выступят специалисты Selectel, СберМаркета, Dstack, Axenix, MIL Team и Raft.

Ключевые темы, которые эксперты затронут в своих докладах:

Тенденции развития генеративного ИИ

Оптимизация LLM и инфраструктурные векторы атак на них

Текущие перспективы Feast в качестве Feature store

Деплой ML-сервисов и сокращение затрат их работу

В рамках «MLечного пути 2024» гости смогут пообщаться с экспертами, узнать о новых трендах отрасли, подробнее разобрать конкретные кейсы, а также познакомиться с коллегами из индустрии. Митап будет интересен для MLOps и DevOps-инженеров, менеджеров ML-проектов, CTO и технических руководителей.

Форма регистрации и подробная программа доступны на странице мероприятия. Митап пройдет в офисе Selectel в Санкт-Петербурге, также будет вестись онлайн-трансляция.

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