«Базальт СПО» поможет Индии в создании суверенной и безопасной ОС

Компания «Базальт СПО», занимающаяся разработкой российских ОС на базе Linux, Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и Палата Индо-Российского технологического сотрудничества (CIRTC) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках инициативы Российско-Индийской группы по особым интересам (RISING).

Стороны намерены сотрудничать по нескольким направлениям. Одно из них — создание суверенной и безопасной индийской ОС на основе решений с открытым исходным кодом. В рамках данного проекта планируется поддержка независимого репозитория и технологий для обеспечения производства защищенных дистрибутивов.

Кроме того, участники инициативы изучат жизненный цикл безопасной разработки; оценят существующие и потенциальные угрозы и уязвимости; разработают план совместных инициатив Индии и России по построению всеобъемлющей и суверенной инфраструктуры безопасной разработки; выработают рекомендации по политикам обеспечения кибербезопасности.

Отмечается, что индийские партнёры заинтересованы в инструментах и технологиях «Базальт СПО». Стороны намерены проводить исследования в области архитектуры кибербезопасности. Будет также выработан план совместных инициатив Индии и России по созданию суверенной инфраструктуры безопасной разработки.

«Объединив опыт и компетенции "Базальт СПО" в области технологий с одной стороны, и возможности индийских компаний по разработке программных продуктов с другой, мы сможем создавать инновационные решения не только для Индии и России, но и других стран», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: