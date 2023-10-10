Свободное ПО становится драйвером российской индустрии ИТ — ХIX конференция разработчиков свободных программ

29 сентября — 1 октября в Переславле-Залесском прошла ежегодная ХIX конференция разработчиков свободных программ. Участники представили коллегам свои разработки, поделились идеями, обсудили текущие задачи и пути их решения. Мероприятие организовала и провела компания «Базальт СПО» в партнерстве с Институтом программных систем имени А. К. Айламазяна.

Все разработки, представленные на конференции, опубликованы под свободными лицензиями — это обязательное условие включения доклада в программу. Сборник тезисов докладов будет помещен в РИНЦ и базу DOI; видео докладов смотрите на канале «Базальт СПО».

Десятки качественных и удобных свободных программ готовы к работе на компьютерах российских пользователей, но их распространению очень мешают мифы об СПО и его разработчиках. Анатолий Якушин, независимый эксперт, ярко и убедительно опроверг самые распространенные: свободное программное обеспечение ничего не стоит, хуже по качеству, не является коммерческим.

Подтверждением слов Якушина стали свободные операционные системы, которые обрели новые возможности. Разработчики «Инферит» интегрировали инструмент для входа в учетные записи различных онлайн-сервисов с сервисами Yandex (Алексей Бережок); «Базальт СПО» усовершенствовала Альтератор, центр конфигурации ОС «Альт» (Евгений Синельников), расширила возможности ее администрирования через групповые политики и «научила говорить» на нескольких языках народов России (Кирилл Изместьев). Александр Певзнер, независимый разработчик, создал решение для «бездрайверной» печати и сканирования. Экспериментальную обкатку проходит ОС ALT Mobile, позволяющая использовать смартфон полностью на СПО (Андрей Савченко, «Базальт СПО»).

Среда разработки свободного ПО становится безопаснее, функциональнее и удобнее. Антон Бондарев (Embox) рассказал об использовании безопасной модели разработки. Александр Аксельрод («Тинькофф банк») продемонстрировал эффективную организацию работы разработчиков с помощью emacs orgmode вместо redmine или jira. Арсений Краснов (SberDevices, разработчик ядра Linux по технологии VSOCK) рассказал об особенностях VSOCK-сокетов и описал внутреннее устройство этой подсистемы в ядре Linux.

Отдельной веткой стали доклады о развитии инструментов сборки пакетов и репозиториях. Станислав Фомин (ИСП РАН) представил Terrarium Assembler — кроссплатформенные Python/Go приложения с аудитом сборки. Иван Мельников («Базальт СПО») рассказал о догоняющей сборочнице репозитория Sisyphus для экспериментов по портированию ОС «Альт» на различные аппаратные платформы. Виталий Липатов («Этерсофт») продемонстрировал реализацию перепаковки сторонних пакетов в epm play.

Динамично развивается СПО для образования. Участники особо отметили доклады о перспективных направлениях развития образовательного СПО (Андрей Черепанов, «Базальт СПО»); о среде визуального программирования Lapki IDE — она развивается в рамках национальной киберфизической платформы, призванной вовлекать школьников в инженерное творчество (Михаил Чекан, «Полюс-НТ»), о связи студенческих и коммерческих проектов (Александра Панюкова, «ШЭРИКС»).

Игорь Молчанов (МФТИ, ИНЭУМ им. И. С. Брука) рассказал о большой работе по разработке/адаптации свободных программ разного назначения для компьютеров «Эльбрус».

Острая дискуссия развернулась после доклада Надежды Кострюковой (АНО «Открытый код») «Российский open source: community, бизнес, государство». Участники конференции выразили серьезные сомнения в необходимости строгого регулирования государством разработки свободных программ и посоветовали АНО способствовать обеспечению разработчиков СПО невозвратными грантами в рамках некоммерческой деятельности, инициировать внесение изменений в законодательство для обязательной публикации разработанного за государственный счёт ПО под открытой лицензией и обеспечить юридическую поддержку при проблемах с лицензированием СПО.

Сборник тезисов докладов будет помещен в РИНЦ и базу DOI; видео докладов смотрите на канале «Базальт СПО».

Андрей Савченко, председатель программного комитета, отметил, что по сложившейся традиции нынешняя конференция стала по-настоящему полезной и интересной для всех участников: от маститых профессионалов до студентов, делающих первые шаги в разработке: «Участники нашли новые темы, идеи и задачи, новых коллег и друзей. Очень отрадно, что с год от года аудитория конференции расширяется, участниками становятся представители предприятий, банков, ВУЗов, стартапов, заинтересованные в создании и широком распространении СПО в России».

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