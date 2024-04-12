OS DAY 2024: Архитектурные аспекты безопасности операционных систем

XI научно-практическая конференция OS DAY состоится 20–21 июня 2024 года. Она будет посвящена архитектурным и инженерным решениям в создании операционных систем, обеспечивающим безопасность программного обеспечения на различных уровнях. Помимо разработчиков российских операционных платформ в ней примут участие представители компаний-производителей аппаратных систем и компаний-заказчиков программно-аппаратных комплексов.

Организатор конференции — консорциум научных институтов и компаний-вендоров ОС: ИСП РАН, «Лаборатория Касперского», НТП «Криптософт», «Открытая мобильная платформа», Группа Астра, «Базальт СПО», «РЕД СОФТ», РОСА и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

«Различные аспекты безопасности российских операционных систем так или иначе уже обсуждали на нескольких конференциях в минувшие годы», — отметил директор ИСП РАН, председатель программного комитета OS DAY Арутюн Аветисян. — «В этом году мы решили сосредоточиться на важной теме, которую еще подробно не рассматривали в рамках OS DAY — обеспечении безопасности ОС на архитектурном уровне. Поговорим о том, какие бывают модели угроз и как их необходимо учитывать при разработке архитектуры, а также о том, какие инженерные подходы существуют для их отражения. Особенное внимание уделим вопросам аппаратной поддержки, ведь доверенной должна быть вся среда исполнения, начиная от процессора и загрузчика. Совместно разработчики загрузчиков и ОС смогут обеспечить новый уровень защиты».

В последнее время эти вопросы получили критическую важность для обеспечения технологической независимости страны. Разработанные в России верифицированные средства аппаратной поддержки обеспечения безопасности помогут значительно поднять доверие к отечественным операционным системам.

На два дня здание РЭУ им. Г.В. Плеханова, где состоится OS DAY 2024, станет коммуникационной площадкой для теоретиков и практиков системного программирования и разработки операционных систем, местом встречи российских разработчиков ОС, регуляторов, заказчиков, всех, кому небезразличны темы, связанные с созданием и безопасным функционированием российских операционных платформ. Оба дня будут наполнены общением, научными докладами и дискуссиями, где обсудят самые животрепещущие и актуальные вопросы российской ИТ-отрасли и направления системного программирования.

«Чрезвычайно важно, что у всей этой активности есть практический результат», — подчеркнул Арутюн Аветисян. — «Вокруг конференции собралось сообщество единомышленников — представителей науки, бизнеса и образования, которые ведут совместные работы в Центре исследований безопасности системного ПО на базе ИСП РАН. Более 300 исправлений уже внесены в ядро Linux и критичные компоненты ОС».

Программный комитет OS DAY до 10 мая принимает заявки на доклады по следующим темам:

архитектура механизмов безопасности российских операционных систем, функционал ОС;

реализация политик безопасности в программно-аппаратном комплексе на уровне ПО и аппаратной составляющей;

модели угроз, подходы к реализации защиты или к ответу на модели угроз;

тенденции развития механизмов безопасности ОС;

использование аппаратных средств для обеспечения безопасности российских ОС;

доверенная загрузка и защита от подмены компонентов ОС;

доверенные среды исполнения;

цифровые отечественные платформы: перспективы отечественных операционных систем;

прикладное программное обеспечение и операционные системы;

жизненный цикл создания операционных систем: от разработки до сертификации.

Также программный комитет готов рассматривать заявки на доклады, которые не вписываются в указанную тематику, но укладываются в общее направление разработки операционных платформ и системного инструментария. Кроме того, в рамках OS DAY 2024 по традиции пройдет выставка технологий, где будут представлены решения, разработанные российскими производителями операционных систем.

Конференция проводится при поддержке: РАН, ФСТЭК России, АРПП «Отечественный софт», НП «РУССОФТ».

Время и место проведения конференции: 20–21 июня 2024 года, РЭУ им. Г.В. Плеханова. Адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 11, корпус 9, этажи 7–8, «Точка-кипения РЭУ».

Для участия просьба зарегистрироваться на сайте https://osday.ru. Зарегистрированным участникам, выбравшим формат онлайн, будет предоставлен доступ на адрес электронной почты, указанный при регистрации. По дополнительным вопросам просьба обращаться: Анна Новомлинская, исполнительный директор OS DAY, [email protected].

Справка

Научно-практическая конференция OS DAY проводится в России ежегодно с 2014 г. Это место консолидации российских разработчиков операционных платформ и поиска перспектив для совместной деятельности. Задачи конференции — определить перспективные направления и технологии в сфере разработки операционных систем, обозначить главные вызовы современной ИТ-отрасли и помочь разработчикам, производителям и заказчикам обменяться опытом. Организует конференцию консорциум OS DAY, в который входят: ИСП РАН, «Лаборатория Касперского», НТП «Криптософт», «Открытая мобильная платформа», Группа Астра, «Базальт СПО», «РЕД СОФТ», РОСА и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Целью создания сообщества организаторов было определить задачи и возможности России в области разработки операционных платформ, выделить перспективные технологии, обменяться опытом, обозначить вызовы ИТ-отрасли и направления движения.

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