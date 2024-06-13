OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО

20–21 июня года в Москве в новом здании РЭУ им. Г.В. Плеханова пройдет XI научно-практическая конференция OS DAY 2024. Она будет посвящена архитектурным и инженерным решениям в создании российских операционных систем, обеспечивающим безопасность программного обеспечения на различных уровнях.

Вместе с разработчиками операционных систем в конференции примут участие производители аппаратных платформ, а также представители заказчиков программно-аппаратных комплексов. Организатором конференции традиционно выступает консорциум научных институтов и коммерческих компаний — вендоров ОС: ИСП РАН, «Лаборатория Касперского», НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», НТП «Криптософт», «Открытая мобильная платформа», ГК «Астра», «Базальт СПО», «РЕД СОФТ» и РОСА.

Центральной темой OS DAY 2024 станет обеспечение безопасности российских операционных систем на архитектурном уровне. Участники планируют обсуждать модели угроз и инженерные подходы для их отражения. Особенное внимание будет уделено вопросам аппаратной поддержки, созданию полностью доверенной среды исполнения. Доклады, которые прозвучат на конференции, будут посвящены архитектуре механизмов безопасности российских ОС, реализации политик безопасности в программно-аппаратном комплексе на всех уровнях, тенденциям развития механизмов безопасности ОС, ответам на модели угроз. Речь зайдет о доверенных средах исполнения и доверенной загрузке, защите от подмены компонентов ОС, сертификации программного обеспечения. Будет затронута тема перспективы развития отечественных операционных систем и импортозамещения.

В рамках конференции запланировано проведение круглого стола «Национальные стандарты по разработке безопасного программного обеспечения». Одна из ключевых тем, которые планируется обсудить на круглом столе, — внедрение единого государственного стандарта ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Проект ГОСТа был создан «Лабораторией Касперского» в соответствии с планом технического комитета по стандартизации «Защита информации» ТК 362 на 2023 год. Готова ли индустрия отечественного ПО к внедрению нового национального стандарта? Какие отрасли готовы к нему лучше и почему? Как следует оценивать результаты его внедрения и каким образом будет происходить проверка процессов разработки безопасного ПО на соответствие положениям нового стандарта? Эти и другие вопросы будут обсуждать представители отрасли и государственных контролирующих органов.

Также в ходе OS DAY 2024 состоится выставка технологий, где будут представлены решения, разработанные российскими производителями операционных систем.

Конференция проводится при поддержке: РАН, ФСТЭК России, РЭУ им. Г.В. Плеханова, АРПП «Отечественный софт», НП «РУССОФТ».

Время и место проведения: 20–21 июня 2024 года, РЭУ им. Г.В. Плеханова. Адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 11, корпус 9, этаж 6.

Для участия просьба зарегистрироваться на сайте https://osday.ru. Регистрация на очное участие закрывается 14 июня. Зарегистрированным участникам, выбравшим формат онлайн, будет предоставлен доступ на адрес электронной почты, указанный при регистрации. С дополнительными вопросами просьба обращаться: Анна Новомлинская, исполнительный директор OS DAY, [email protected].

Справка

Научно-практическая конференция OS DAY проводится в России ежегодно с 2014 г. Это коммуникационная площадка для теоретиков и практиков системного программирования и разработки операционных платформ, место консолидации российских разработчиков ОС и поиска точек для совместной деятельности. Задачи конференции — определить перспективные направления и технологии в сфере разработки операционных систем, обозначить главные вызовы современной ИТ-отрасли и помочь разработчикам, производителям и заказчикам обменяться опытом. Организует конференцию консорциум OS DAY, в который входят: ИСП РАН, «Лаборатория Касперского», НТП «Криптософт», «Открытая мобильная платформа», Группа Астра, «Базальт СПО», «РЕД СОФТ», НТЦ ИТ РОСА и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Целью создания сообщества организаторов было определить задачи и возможности России в области разработки операционных платформ, выделить перспективные технологии, обменяться опытом, обозначить вызовы ИТ-отрасли и направления движения.

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