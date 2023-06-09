Apple, Google и Microsoft выразили готовность расширить присутствие в Казахстане

Американские технологические гиганты Apple, Google и Microsoft готовы расширить своё присутствие в Казахстане, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Kazakh Invest. Об этом заявили представители компаний на инвестиционном круглом столе с крупнейшими американскими компаниями в Астане, который прошёл под председательством министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова.

Как сообщается в пресс-релизе, Google заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном «ввиду ухода с российского рынка и переформатирования деятельности на казахстанский рынок». А у Microsoft имеются планы по созданию мультирегионального хаба в Казахстане с охватом стран Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Грузии, Монголии и Пакистана, а также обучению IT специалистов для расширения казахстанского цифрового экспорта.

В свою очередь, Boeing предлагает обучать персонал в Казахстане с целью создания квалифицированной рабочей силы в авиационной сфере.

Круглый стол собрал более 100 представителей госорганов и бизнеса двух стран, включая более 20 крупных компаний из США таких, как Apple, Microsoft Corporation, The Boeing Company, Chevron, The Coca-Cola Company, EPAM Systems, ExxonMobil, Google, General Electrics, Mastercard, Valmont Industries, Baker Hughes, Citibank и другие.

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