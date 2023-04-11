CPU много не бывает: начат монтаж суперкомпьютера Kestrel на базе Intel Xeon Sapphire Rapids

В США, по сообщению ресурса HPC Wire, началось фактическое строительство нового НРС-комплекса — системы Kestrel, контракт на создание которой получила компания HPE. Суперкомпьютер расположится в Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (NREL), которая находится в Голдене (штат Колорадо). В окончательном виде НРС-платформа будет содержать 2436 узлов.

2304 модуля — это CPU-блоки, каждый из которых содержит два процессора Intel Xeon Sapphire Rapids и 256 Гбайт RAM. Именно эти узлы в настоящее время доставляются и устанавливаются на площадке NREL. Возможно, также прибудут десять узлов с такими же CPU, но большим объёмом памяти — 2 Тбайт. Одновременно идёт развёртывание интерконнекта HPE Slingshot 11, параллельной ФС ёмкостью 27 Пбайт и корневого хранилища вместимостью 1,2 Пбайт.

Позднее в 2023 году в составе Kestrel появятся GPU-узлы: 132 модуля с двумя AMD Epyc Genoa, четырьмя ускорителями NVIDIA H100 и 384 Гбайт памяти, а также 10 блоков с двумя чипами Intel Xeon Sapphire Rapids и двумя ускорителями NVIDIA A40. Изначально монтаж оборудования по проекту Kestrel был запланирован на IV квартал 2022 года. Однако отгрузки задержались из-за сбоя в каналах поставок и сложившейся макроэкономической ситуации.

В целом, как ожидается, суперкомпьютер обеспечит пиковую производительность до 44 Пфлопс, что более чем в пять раз превышает мощность его предшественника — комплекса Eagle. Использовать Kestrel планируется при проведении различных исследований в области энергетики — от оптимизации инфраструктуры зарядных станций для электромобилей до создания передовых материалов для солнечных батарей.

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