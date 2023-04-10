Российская Positive Technologies направит в 2023 году на R&D до 4 млрд руб.

По итогам 2022 года инвестиции Positive Technologies в разработку новых продуктов и доработку функций существующих (R&D) составили 2,8 млрд руб., увеличившись на 48 % по сравнению с годом ранее. По итогам текущего года общий объем расходов на R&D может достичь 4 млрд руб. Об этом ServerNews сообщил операционный директор компании Андрей Кузин.

Расходы на поддержание продуктов в 2022 году составили 1,6 млрд руб. (в 2021 году — 0,9 млрд руб.), затраты на разработку новых возможностей продуктов — 1,2 млрд руб. (в 2021 году — 1,1 млрд руб.).

Среди разработок, над которыми работала компания в 2022 году, межсетевой экран нового поколения PT NGFM. В январе 2023 года менеджмент Positive Technologies оценивал инвестиции в проект минимум в 750 млн руб. На предстоящем технологичном форуме PHDays будет анонсирована версия с минимум возможностей, которая, тем не менее, демонстрирует основную идею продукта. Полноценную законченную версию компания обещает выпустить на рынок в конце 2024 или начале 2025 года.

В мае 2023 года также будет анонсирован метапродукт MaxPatrol O2, который обнаруживает злоумышленника и определяет захваченные им ресурсы, прогнозирует сценарии развития атаки с учетом недопустимых для компании событий и останавливает атаку до того, как компании будет нанесен непоправимый ущерб.

Метапродукты станут самыми дорогими товарными предложениями Positive Technologies. На российском рынке такого сегмента нет, уверяют в компании. В целом рынок метапродуктов компания оценивает в десятки миллиардов долларов.

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