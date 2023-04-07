Исход иностранных брендов резко поднял выручку отечественных ИБ-компаний

Выручка Positive Technologies по итогам 2022 года достигла 13,8 млрд руб., увеличившись на 95 % по сравнению с предыдущим годом. В компании не скрывают, что основным фактом роста бизнеса стал уход иностранных брендов из России, в результате которого выручка от реализации лицензий на отечественные продукты киберзащиты увеличилась в два раза, до 12,4 млрд руб.

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО Positive Technologies за 2022 год, выручка от реализации услуг в области информационной безопасности увеличилась в 1,5 раза и составила 1,2 млрд руб. Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC) выросла в четыре раза, с 1,2 до 5,0 млрд руб. Рентабельность по NIC достигла 35 % по сравнению с 16 % годом ранее. Операционные расходы компании по итогам 2022 года выросли на 54 % и составили 6,4 млрд руб.

Для конкурентного анализа Positive Technologies использует показатель «Отгрузки», который представляет собой передачу права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности (при этом оплаченный в срок до конца I квартала 2023 года). По итогам 2022 года отгрузки увеличились до 14,5 млрд руб., по сравнению с 7,7 млрд руб. годом ранее. Доля новых отгрузок увеличилась с 43 % до 58 % за счет роста абонентской базы и установки новых продуктов действующим клиентам. Также на объем отгрузок повлияло продление действующих лицензий — рост на 1,1 млрд руб. или на 36 %.

Количество акционеров компании с начала 2022 года увеличилось с 11 до более 120 тыс., котировки акций Positive Technologies с момента выхода на биржу выросли в 2,4 раза. Среднедневной объем торгов на Московской биржи в марте 2023 года составил 350 млн руб., увеличившись в 17 раз по сравнению с январем 2022 года.

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