Positive Technologies выйдет с российским брендом в дружественные страны

Компания Positive Technologies намерена вывести свои продукты в дружественные зарубежные страны под российским брендом. Сейчас компания прорабатывает концепцию международной экспансии. Об этом рассказали представители Positive Technologies на конференции, посвященной итогам 2022 года.

В качестве новых рынков компания рассматривает страны Персидского залива (Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия), Юго-Восточную Азию, Восточную Азию, страны Латинской Америки. Как отмечают в компании, в первые два года после выхода в тот или иной регион экспансия будет инвестиционной. «Мы сейчас не ожидаем оттуда доходной части. То что зарабатываем, будем реинвестировать в развитие. Сначала будет необходимо создать инфраструктуру, на базе которой мы и осуществим взрывной рост», — прокомментировал заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов.

Согласно отчетности, по итогам 2022 года большая часть (99 %) выручки приходилась на клиентов из России (в 2021 году — 98 %). Направление исследований и разработок за рубежом Positive Technologies начал развивать в 2016 году. В 2021–2022 гг. компания сократила международное присутствие, закрыв офисы в Великобритании и Чехии. При этом у компании остается официальное представительство в Казахстане.

Компания еще весной 2021 года попала под санкции США. В ноябре прошлого года Министерство торговли США включило Positive Technologies в список организаций, которым запрещен экспорт и реэкспорт выпускаемой продукции. Как поясняли в компании, еще до начала украинских событий Positive Technologies предупредил своих иностранных клиентов, что дальнейшее сотрудничество переводится под юрисдикцию российского офиса. После этого иностранные представительства были закрыты.

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