Tenstorrent и Bodhi Computing займутся развитием экосистемы RISC-V в Индии

Канадская компания Tenstorrent, по сообщению HPC Wire, расширит участие в индийской программе Digital India RISC-V (DIR-V) благодаря сотрудничеству с Bodhi Computing — местным разработчиком серверных продуктов и HPC-решений. Речь идёт о создании передовых изделий на основе архитектуры RISC-V и технологий ИИ.

Инициатива DIR-V, поддерживаемая Министерством электроники и информационных технологий Индии, предусматривает разработку современных чипов на базе RISC-V в 2023–2024 гг. Ранее Tenstorrent уже заявляла о намерении заключить соглашения о сотрудничестве с индийскими стартапами с целью продвижения названной архитектуры. Отмечается, что в рамках партнёрства с Bodhi Computing компания Tenstorrent поможет в развитии экосистемы RISC-V в Индии.

Bodhi Computing будет разрабатывать и поставлять серверное оборудование на основе решений Tenstorrent AI и RISC-V. Ожидается, что заказчиками станут индийские ЦОД, различные предприятия, HPC-платформы, участники телекоммуникационной и автомобильной отраслей. В этих сегментах ожидается быстрый рост в ближайшие годы, а поэтому они открывают огромные возможности для Bodhi Computing и Tenstorrent. В дальнейшем Bodhi Computing планирует расширять присутствие на глобальном рынке.

«Когда я узнал, что Министерство электроники и информационных технологий Индии запустило программу Digital India RISC-V, чтобы создать к 2024 году первый собственный чипсет, я понял, что Tenstorrent должна поддержать инициативу», — сказал Джим Келлер, генеральный директор Tenstorrent. Партнёрство предполагает разработку программного обеспечения и систем для RISC-V и ИИ. При этом Джим Келлер войдёт в совет директоров Bodhi Computing.

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