Intel приобрела Codeplay Software, чтобы упрочнить позиции oneAPI и потеснить NVIDIA CUDA

Вместе с графическими и серверными ускорителями серии Xe Intel представила и новую, унифицированную модель разработки oneAPI и соответствующий инструментарий для неё, который и продолжает развивать. В течение нескольких лет компания организовала два десятка центра компетенций oneAPI по всему миру, причём один из первых появился в Нижнем Новгороде, что, в общем, не случайно. oneAPI настолько важен для Intel, что она на днях объявила о поглощении компании Codeplay, одного из ключевых разработчиков в этой области.

oneAPI позволяет унифицировать разработку и портирование приложений для различных архитектур, причём не только от самой Intel: CPU, GPU, FPGA и т.д. Проект базируется на открытом SYCL, наследнике OpenCL — оба стандарта курирует Khronos Group. Intel предлагает компилятор, инструменты для анализа и портирования кода и массу оптимизированных библиотек для различных классов приложений, да и сама активно занимается адаптацией и оптимизацией сторонних библиотек и фреймворков.

Всё это делается ради привлечения как можно большего числа разработчиков, которые, как видится Intel, должны в идеальном случае сразу же создавать приложения (в первую очередь в HPC-сегменте, но не только) с помощью oneAPI, даже если их планируется в большинстве случаев запускать на оборудовании AMD или NVIDIA. И именно поэтому Intel хочет, чтобы стек oneAPI был не только бесплатным, но и как можно более открытым.

Аналогичных идей придерживается и AMD в рамках проекта ROCm и сопутствующих инструментов вроде HIP. Обе компании рассчитывают, что открытость и дружелюбность средств разработки позволят им потеснить NVIDIA CUDA. При этом обе понимают, что в CUDA вкладывались в течение 15 лет, а сейчас порядка трёх четвертей сотрудников NVIDIA занимаются именно разработкой ПО. В мае Intel открыла исходники SYCLomatic, инструмента для автоматизированного переноса кода с CUDA на SYCL.

У Codeplay уникальная позиция. Сотрудники компании входят в комитеты по стандартизации Khronos, возглавляют рабочую группу SYCL и давно продвигают этот стандарт. Кроме того, они причастны к формированию стандартов ISO С++, занимаются OpenCL и приложили руку к целому ряду других стандартов и спецификаций. Codeplay разработала высокоэффективные компиляторы oneAPI/SYCL для ускорителей AMD и NVIDIA, а также создала ряд оптимизированных библиотек для ускорителей всех трёх игроков.

Codeplay Software была основана в 2002 году в Эдинбурге (Шотландия). Компания занимается созданием по заказу инструментов разработки, отладки и профилирования для самых разных чипов и архитектур. Также в её портфолио есть решения для экзафлопсных вычислений, ИИ, графики (именно с игровой индустрии она когда-то и начинала), автомобильных систем и т.д. Сумма сделки, которая всё ещё ожидает финального одобрения, не раскрывается. Это не первый случай, когда многолетнее партнёрство привело к поглощению — в 2013 году NVIDIA купила PGI (The Portland Group, Inc.), разработчика компиляторов Fortran и C/C++ для HPC-систем.

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