Kioxia выпустила NVMe-oF SSD серии EM6 c Ethernet-подключением 25 Гбит/с

Компания Kioxia сообщила о доступности твердотельных накопителей семейства EM6, относящихся к корпоративному классу. Решения предназначены для использования в составе платформ высокопроизводительных вычислений, систем машинного обучения и искусственного интеллекта.

Устройства серии EM6 выполнены на основе контроллера Marvell 88SN2400 NVMe-oF. Реализована спецификация NVMe 1.4. Доступны один или два интерфейса Ethernet с пропускной способностью 25 Гбит/с. Накопители заключены в корпус формата 2,5" толщиной 15 мм. Предлагаются два варианта вместимости — 3,84 и 7,68 Тбайт, оба с 1 DWPD.

Устройства доступны в составе платформы ES2000 EBOF (Ethernet Bunch of Flash) производства Ingrasys (подразделение Foxconn). Данный продукт представляет собой систему хранения данных в 2U-шасси с возможностью установки 24 накопителей NVMe-oF типоразмера 2,5"/U2/E3.S или 48 E1.S. СХД имеет коммутатор Marvell 98EX5630 и предоставляет 12 200GbE-портов QSFP28/56.

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