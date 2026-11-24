Компания Northern Europe Energy Group приобрела участок площадью около 16 га в Саласпилсе (Salaspils) в 30 км от Риги в Латвии. На нём она намерена построить кампус ЦОД с общей запланированной мощностью более 200 МВт, сообщает Datacenter Dynamics.

Пока проект находится на ранней стадии планирования. По данным Northern Europe Energy Group, проект будет реализован в два этапа. На первом этапе электричество будет поставляться из действующей 110 кВ-сети, на втором предусмотрено прямое подключение к 330-кВ линиям электропередач, уже проходящим вдоль участка. По словам компании, характеристики участка в Саласпилсе создают хорошие условия для удовлетворения растущего спроса на мощности ЦОД в странах Балтии.

Northern Europe Energy Group работает в странах Северной Европы и Балтии и занята развитием энергетической и цифровой инфраструктуры. В сфере её интересов — ЦОД, аккумуляторные энергохранилища, производство «зелёного» водорода и технологии Power-to-X, позволяющие превращать электроэнергию из возобновляемых источников в другие виды энергии и топливо.

Также компания развивает проекты строительства ЦОД в Юве (Juva, 25 МВт) и Рийхимяки (Riihimäki, Финляндия), Лихуле (Lihula, Эстония, 100 МВт) и Екабпилсе (Jēkabpils, Латвия, 400 МВт). ЦОД в Латвии расположены преимущественно в окрестностях Риги. В столице Латвии также действуют компании Delska, SigmaNet и Standart AG. ЦОД в Саласпилсе есть и у телеком-оператора Tet.

На днях сообщалось, что Nokia, Nscale, Skeleton, Telia и Verda объявили о создании консорциума AI Gigafactory Northern (AIGF Northern). Он нацелен на формирование надёжной, распределённой ИИ-инфраструктуры путём создания «гигафабрики» (Gigafactory) в странах Северной Европы и Балтии.

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