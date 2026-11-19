Выход Grand Theft Auto VI, возможно, сегодня нанёс сильный удар по производительности труда, но интернет продолжил функционировать в штатном режиме, несмотря на колоссальную нагрузку, которую игра начала создавать ещё 10 ноября, пишет The Register.

GTA VI — первое за 13 лет обновление популярной игры, и ажиотаж вокруг её выхода трудно переоценить. Её разработчик, студия Rockstar Games, дала геймерам возможность оплатить и скачать игру ещё 10 ноября, задолго до 19 ноября, когда открылся доступ к самому игровому процессу. Этой возможностью воспользовались миллионы геймеров, создав всплеск трафика, который зафиксировал регистратор RIPE NCC с помощью сети RIPE Atlas. Специалисты RIPE проанализировали связанный с GTA VI трафик и выявили некоторые закономерности.

Трафик для консолей Sony PlayStation в основном шёл через CDN от AWS и Fastly. Microsoft использовала для Xbox сети Fastly (на неё пришлось более половины трафика) и Akamai — от сервисов AWS CloudFront компания отказалась. Активно использовался метод GeoDNS, при котором на один и тот же запрос возвращаются разные IP-адреса в зависимости от местоположения запрашивающего. Изначально разработчики системы DNS подобных возможностей не предусматривали. Более того, напомнили специалисты RIPE, включённый в «Зал славы интернета» за огромный вклад в развитие системы DNS учёный Пол Викси (Paul Vixie) называл подобные методы «глупыми DNS-трюками».

В ходе исследования сети в Шанхае обнаружилась «очень длинная и специфическая цепочка запросов, ведущая к имени хоста, которое в конечном итоге оказалось связано с платформой Alibaba Cloud и указывало на шесть различных IP-адресов». Таким образом, в разных странах и регионах к обслуживанию пользователей применялись особые подходы. В период активной загрузки точки обмена интернет-трафиком столкнулись со значительными всплесками, но, очевидно, успешно справились с нагрузкой.

Подобное распределение важно не только для игровой отрасли, указывают эксперты — при загрузке игр используются те же маршрутизаторы и каналы связи, что и при работе других сервисов, в том числе критически важных. «Локализация процесса загрузки позволяет высвободить пропускную способность магистральных каналов для других целей, благодаря чему столь колоссальный спрос становится управляемым», — отметили специалисты.

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