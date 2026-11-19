Исследователи в Университете Осаки разработали гибридную вычислительную инфраструктуру, которая связала суперкомпьютер OCTOPUS (Osaka University Compute and sTOrage Platform Urging open Science) с созданными в Японии квантовыми процессорами на сверхпроводниках, сообщает Data Centre Dynamics.

Платформа под названием SEAFOOD (Supercomputing Entangled by Ambitious Fusion of OQTOPUS and OCTOPUS at D3C) должна начать работу в декабре 2026 года. Это первый случай интеграции квантового процессора японской разработки с суперкомпьютером в академическом учреждении в стране. Подробности о квантовых процессорах не приводятся, но в университете сообщили, что их поставил Центр квантовых вычислений RIKEN.

Платформа SEAFOOD распределяет рабочие нагрузки в трёхуровневой структуре: каждый процессор выполняет только те вычисления, для которых лучше всего подходит его аппаратная архитектура. До десяти исследовательских групп Университета Осаки в 2027 году получат пробный доступ к системе, после чего платформа станет доступна для широкого круга сторонних пользователей в рамках программы JHPC-quantum

Исследовательский проект JHPC-quantum направлен на создание гибридной вычислительной платформы, объединяющей квантовые процессоры с классической HPC-инфраструктурой. Проект получил поддержку в рамках ряда японских программ, в том числе JST Moonshot Goal 6, MEXT Q-LEAP, JST COI-NEXT, CSTI SIP и программы NEDO по созданию гибридных квантово-суперкомпьютерных платформ.

Систему OCTOPUS разработала NEC. Её теоретическая производительность составляет 2,239 Пфлопс. В состав системы входят около 140 вычислительных узлов NEC LX201Ein-1, каждый из которых оснащён двумя процессорами Intel Xeon Granite Rapids-AP, и ёмкой СХД. Производительность системы, отметили в NEC, примерно в 1,5 раза выше, чем у её предшественницы в центре D3. В центре также эксплуатируются кластеры MDX II, SQUID и платформа агрегации ONION.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: