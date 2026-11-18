Облачная площадка «Яндекс 360», предоставлявшая доступ к инструментам для совместной работы и делового общения, дополнилась каталогом плагинов — программных надстроек, позволяющих бизнесу расширить функциональные возможности виртуального офиса.

В настоящий момент в каталоге собраны 50 плагинов — для «Трекера», «Почты», «Календаря», «Диска», «Вики» и «Форм». С их помощью можно, например, превратить входящее письмо из «Почты» в задачу в «Трекере», составить недельную сводку встреч в «Календаре» или сгенерировать QR-код со ссылкой на вики-страницу или опрос в «Формах». В будущем поддержка расширений появится во всех сервисах «Яндекс 360».

Разработать собственный плагин и опубликовать его в каталоге может любая организация, которая использует «Почту» для доменов. «Яндекс 360» предоставляет весь необходимый инструментарий и документацию. Перед добавлением в каталог расширения проходят модерацию. Плагин можно сделать доступным всем компаниям или только своим сотрудникам.

Ранее собственный каталог плагинов появился у «Алисы AI» для бизнеса. Посредством надстроек можно подключить ИИ-ассистента к корпоративным сервисам — «Алиса AI» будет использовать информацию из них в своих ответах.

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