В ноябре исполняется 75 лет бизнес-вычислениям. Кембриджский Центр истории вычислительной техники (Centre for Computing History, Великобритания) устраивает праздник LEO@75 в честь машины, положившей начало коммерческому применению вычислительной техники, сообщает The Register.

Центр представляет собой интерактивный музей компьютеров. В 2018 году он получил грант Национальной лотереи Великобритании (National Lottery), призванный помочь сохранить, архивировать и оцифровывать различные артефакты, документы и личные воспоминания, связанные с компьютерами LEO (Lyons Electronic Office).

LEO был одним из первых компьютеров, важность разработки трудно переоценить. Его архитектура была построена на основе системы EDSAC Кембриджского университета, созданной командой, возглавлявшейся одним из пионеров компьютерных вычислений — Морисом Винсентом Уилксом (Maurice Vincent Wilkes, 1913–2010).

При разработке EDSAC использовались идеи, изложенные в незавершённом документе «Первый проект отчёта об EDVAC» (First Draft of a Report on the EDVAC) Джона фон Неймана (John von Neumann). Черновик документа распространили в 1945 году, за четыре года до появления самого компьютера. В том же году завершились работы над его предшественником — ENIAC. Изначально тот программировался с помощью переключателей и перекоммутации кабелей. EDVAC же проектировали как машину, способную хранить команды непосредственно в собственной памяти.

В докладе были изложены принципы, ныне известные как «архитектура фон Неймана» (принстонская архитектура). На эти идеи опирались Морис Уилкс (Maurice Wilkes) и Дуглас Хартри (Douglas Hartree) при разработке EDSAC, ставшено непосредственным предшественником LEO.

EDSAC выполнил свою первую программу в мае 1949 года, за несколько месяцев до поставки модели BINAC, созданной Эккертом (Eckert) и Мокли (Mauchly) и ставшей первой машиной с хранимой программой за авторством данных исследователей. Первой работавшей электронной машиной с хранимой программой был экспериментальный компьютер Manchester Baby (Small-Scale Experimental Machine), выполнивший свою первую программу в 1948 году.

LEO выполнил первую коммерческую программу в 1951 году, и в том же году Бюро переписи населения США (US Census Bureau) получило компьютер UNIVAC I, разработанный Эккертом и Мокли.

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