Иран, Казахстан и Туркменистан заключили предварительное соглашение о создании совместного «цифрового коридора», связывающего Центральную Азию с Персидским заливом и соседними странами. Новые шаги направлены на усиление региональной телеком-инфраструктуры и расширение цифровой связности.

Принципиальной договорённости удалось достигнуть в ходе трёхсторонней встречи между иранским министром информационных и коммуникационных технологий, туркменским министром связи, а также заместителем министра ИИ и цифрового развития Казахстана. Встречу провели на полях Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) (PP-26), проходящей в Катаре с 9 по 27 ноября.

В рамках переговоров основное внимание уделялось укреплению взаимодействия в сфере телекоммуникаций и улучшению цифровой связанности в регионе. Предлагаемый коридор должен помочь усилить региональную телеком-инфраструктуру и повысить устойчивость цифровых сервисов благодаря развитию новых маршрутов передачи данных и увеличению пропускной способности между тремя странами, участвующими в соглашении.

Также новый проект позволит этим странам лучше использовать своё географическое положение и существующую инфраструктуру для улучшения цифровой связи и ускоренного обмена данными между Центральной Азией, странами Персидского залива и соседними государствами.

Дополнительно сообщается, что Иран наращивает взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий с Бразилией и Ганой. В частности, с Бразилией предлагается укрепить сотрудничество в сфере коммуникационной инфраструктуры, ВОЛС, дата-центров, ИИ и кибербезопасности, а также некоторых других сферах, от научных связей до взаимодействия в нише космических технологий.

Дополнительно состоялась встреча представителей Ирана и Ганы, в ходе которой обсуждались проекты развития технологического взаимодействия, в т.ч. в сфере ИИ. В частности, иранская сторона подчеркнула технологические возможности в сфере развития телеком-инфраструктуры и выразила готовность к сотрудничеству для подключения к инфраструктуре школ, медицинских учреждений и общественных центров в социально неблагополучных районах Ганы. Иран готов помочь в прокладке оптоволоконных сетей, поставках оборудования, обеспечить передачу технических знаний и обучение квалифицированных кадров.

Параллельно Иран демонстрирует способность к более жёсткому подходу в региональных вопросах IT-индустрии. В сентябре AWS заявила, что не может восстановить доступ к ресурсам и данным в некоторых зонах доступности на Ближнем Востоке после того, как дата-центрам был нанесён урон.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: