XXII конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе»

«Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна проводят XXII Ежегодную конференцию «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF).

Мероприятие пройдёт 5–7 февраля 2027 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН. Ведущие учёные, педагоги, разработчики и администраторы расскажут об опыте внедрения СПО и организации образовательного процесса, создания благоприятных условий для вовлечения студентов в реальные проекты разработки свободных программных продуктов.

Принимаются заявки на доклады по следующим темам:

Использование свободного программного или аппаратного обеспечения (СПО или OSHW) в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание;

Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного или аппаратного обеспечения;

Внедрение СПО и OSHW в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения;

Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе;

Студенческие проекты разработки СПО или OSHW.

Сроки подачи заявок

Для докладчиков:

Подача заявки — до 11 января;

Тезисы доклада — до 14 января.

Для слушателей:

С трансфером из Москвы — до 1 февраля (до 17:00 МСК);

Тех, кому не нужен трансфер, — до 3 февраля.

Участие для докладчиков и слушателей бесплатное. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.

21 января будет опубликована программа конференции и разосланы уведомления докладчикам.

Требования к докладам

Доклады о проприетарном ПО не допускаются. Не рассматриваются заявки на доклады без:

Присланных тезисов;

Опубликованного исходного кода (если это требование применимо к докладу).

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.

Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с информацией о форматах и шаблонах тезисов можно на сайте.

По вопросам, связанным с докладами, тезисами, программой конференции, регистрацией, размещением, трансфером можно обратиться к организаторам по электронной почте conference@lists.altlinux.org.

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