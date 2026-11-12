DLP-система SecureTower дополнилась модулем DCAP для защиты данных «в покое»

Компания «Фалконгейз» объявила о выпуске новой версии программного решения SecureTower 8.0 Titanium, предназначенного для защиты конфиденциальной информации в корпоративных сетях. SecureTower, по словам создателей, представляет собой полнофункциональную систему предотвращения утечек данных (Data Loss Prevention, DLP), посредством которой обеспечивается контроль максимального количества возможных каналов утечки информации.

Продукт обладает арсеналом средств для мониторинга активности сотрудников и служит инструментом управления репутационными, операционными и правовыми рисками. Решение не требует изменения сетевой структуры организации. Перехват данных осуществляется централизованно либо с помощью агентов, устанавливаемых на рабочие станции в удалённом режиме. Платформа SecureTower зарегистрирована в реестре отечественного ПО.

Главным нововведением SecureTower 8.0 Titanium стал модуль DCAP (Data-Centric Audit and Protection), предназначенный для аудита и защиты неструктурированных данных — файлов в сетевых папках, на файловых серверах, в общих ресурсах и облачных хранилищах. Теперь программный комплекс осуществляет контроль конфиденциальной информации не только в движении, но и в покое, информируя ИБ-службу в соответствии с заданными политиками о том, где хранятся данные, кто имеет к ним доступ, и нет ли у сотрудников избыточных прав. Система находит важные документы на рабочих станциях, присваивает им класс и уровень критичности и следит, чтобы конфиденциальная информация находилась только в разрешённых директориях.

В числе прочих значимых доработок SecureTower 8.0 Titanium разработчиком отмечаются веб-консоль, повышающая мобильность сотрудников отдела ИБ, средства мониторинга используемых персоналом ИИ-сервисов и агент для macOS, в котором реализованы функции перехвата сетевого трафика и контроля печати. В дополнение к этому в новой версии DLP-системы добавлена блокировка отправки файлов, в том числе по содержимому, в мессенджерах Max и Aitu, появился перехват сообщений, файлов и звонков в «1С Коннект», а также перехват звонков в веб-версиях Telegram, Mac, Teams и «Контур.Толк» с распознаванием речи.

Из других нововведений: расширены условия запуска записи экрана и микрофона в аудио/видеомониторинге; добавлена история местоположений сотрудников в модуле «Оборудование и программы» с возможностью настройки уведомлений об отклонениях в местоположении и конфигурации ПК на почту и в Telegram; появилась возможность блокировки подключения к недоверенным Wi-Fi-сетям; функциональность карантина почтовых писем стала доступна для организаций, использующих в работе Microsoft Exchange; добавлена возможность выбора типов данных для распознавания речи и др.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: