«Труконф» представил TrueConf Cluster — отказоустойчивое решение для систем коммуникаций и совместной работы

Российский разработчик решений для видеоконференцсвязи «Труконф» представил новую серверную архитектуру TrueConf Cluster.

Решение предназначено для построения отказоустойчивых систем унифицированных коммуникаций в государственных структурах, банках и промышленных предприятиях. Архитектура TrueConf Cluster позволяет объединять несколько серверов в единый логический кластер с автоматическим перераспределением нагрузки и мгновенным переключением на резервные узлы при сбоях. По данным разработчика, система обеспечивает непрерывность сеансов связи: при выходе из строя одного из узлов активные конференции не прерываются, а пользователи незаметно для себя переводятся на работающие мощности.

В основу архитектуры TrueConf Cluster положена фирменная технология компании «Труконф»: каждый участник взаимодействует только со «своим» узлом кластера, а медиаданные передаются напрямую между задействованными узлами — такой подход обеспечивает равномерную нагрузку на сеть.

Кластер может быть развёрнут в контуре заказчика или его доверенного подрядчика — в том числе в изолированных сетях. Настройка узлов TrueConf Cluster и конфигурирование системы осуществляется через единый портал с мониторингом нагрузки и активности в реальном времени, а также централизованным управлением правами групп пользователей и администраторов.

TrueConf Cluster поддерживает взаимодействие со сложными LDAP-лесами, настройку многофакторной авторизации и механизма единого входа, а также интеграцию со сторонними средствами защиты цифровых угроз. Благодаря возможностям масштабирования продукт может использоваться в организациях любого размера, будь то ведомственные предприятия, территориально распределённые или международные компании с широкой географией офисов.

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