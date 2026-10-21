ICANN тестирует решение для доступа правоохранительных органов к закрытым данным WHOIS

ICANN начала тестировать схемы аутентификации, которые позволят правоохранительным органам направлять срочные запросы на получение закрытой информации WHOIS, сообщает The Register. Механизм предназначен для особых случаев: чтобы предотвратить угрозу жизни людей или критически важной инфраструктуре, а также пресечь случаи жестокого обращения с детьми.

Регистраторы доменных имён собирают информацию о своих клиентах. Ранее эти данные были общедоступными в системе WHOIS; сейчас доступна услуга по подмене контактных данных клиентов, чтобы обеспечить конфиденциальность. В последние годы, в частности, с принятием в ЕС «Общего регламента по защите данных» (GDPR), регистраторы обязаны скрывать сведения в WHOIS. Из-за этого у правоохранительных органов возникают трудности — они не могут связаться с владельцев домена, если, например, ресурс по соответствующему адресу используется для размещения вредоносного ПО или управления им, а также для проведения фишинговых атак.

Основаниями для срочного запроса данных WHOIS могут быть «прямая угроза жизни, серьёзного телесного вреда, угроза критической инфраструктуре или эксплуатация детей». Организация сформировала для этих целей «Группу по механизмам аутентификации для правоохранительных органов». В ходе ежегодной конференции ICANN на индонезийском Бали представители группы рассказали о достигнутом прогрессе. Её работа носит преимущественно технический характер. Когда будет выработан механизм для подачи запросов, отвечающие за формирование политики другие группы ICANN определят нормы его допустимого использования и сопутствующие вопросы.

На данный момент предпочтительный подход ICANN предусматривает использование протокола SAML (Security Assertion Markup Language). Прошедшие процедуру аутентификации сотрудники правоохранительных органов смогут входить в систему RDRS (Registration Data Request Service) и подавать заявки на получение доступа к непубличной информации WHOIS. Этот механизм уже тестируется совместно с ФБР и Интерполом; не исключаются и другие способы аутентификации, которые откроют доступ к RDRS и другим ведомствам. Задача рабочей группы — создать спецификацию, которую смогут применять эти организации.

ICANN будет направлять поступившие по каналам RDRS запросы соответствующим регистраторам, через которых приобретались домены. У регистратора будут 24 часа, чтобы рассмотреть заявку, или в сложных случаях до 72 часов. Если регистратор сочтёт, что запрос не соответствует критериям срочности, он будет вправе его отклонить. Чтобы не допустить перегрузки системы, ICANN планирует обязать правоохранительные органы назначать сотрудников, уполномоченных подавать такие запросы. Для контроля за наличием полномочий будет использоваться специальный токен, передаваемый в процессе аутентификации по протоколу SAML.

Обсуждается также аспект защиты личности сотрудников правоохранительных органов, которые направляют запросы через RDRS — если в запросах на получение данных WHOIS будут фигурировать адреса электронной почты сотрудников, они могут стать объектами преследования. Ранее Number Resource Organization, координирующая работу региональных регистраторов (RIR), объявила о намерении пересмотреть критерии формирования новых RIR — инициатива призвана пресечь злоупотребления и нарушения в глобальной системе IP-адресации.

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