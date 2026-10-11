Let's Encrypt с февраля 2027 года перейдёт на 64-дневные сертификаты

С 10 февраля 2027 года некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, который выдаёт сертификаты бесплатно, сократит их срок действия с 90 до 64 дней. Все выданные до этой даты 90-дневные TLS-сертификаты продолжат своё действие. С 10 февраля также с 30 до 10 дней сократится период действия авторизации — в течение этого времени сертификат может выдаваться без прохождения повторных проверок, и подтверждать права на домен не требуется. С 16 февраля 2028 года оба срока сократятся повторно: сертификаты будут действовать уже не 64, а 45 дней; срок авторизации с 10 дней сократится до 7 часов.

Let's Encrypt принял решение сократить срок действия сертификатов из-за новых требований ассоциации CA/Browser Forum — эти требования сформировали совместно разработчики браузеров и удостоверяющие центры. Сроки действия сертификатов сократит не только Let's Encrypt, но и другие удостоверяющие центры. Конечный срок вступления новых норм в силу установили на март 2029 года — к этому времени сертификаты будут действовать не дольше 47 дней. После марта 2029 года браузеры при обработке сертификатов сроком действия более 47 дней будут выдавать ошибку «ERR_CERT_VALIDITY_TOO_LONG».

Сокращение срока действия сертификатов поможет быстрее внедрять новые алгоритмы шифрования, когда будут выявляться новые уязвимости: злоумышленники не смогут продолжительное время контролировать трафик жертвы или использовать сертификаты в фишинговых схемах, если эти сертификаты в результате взлома окажутся скомпрометированы. Введение более частой проверки владения доменом при сокращении срока действия сертификатов, кроме того, снизит вероятность сценария, при котором сертификат продолжает действовать, а содержащаяся в нём информация уже утратила актуальность; риск распространения некорректно выпущенных сертификатов также уменьшится.

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